...Y pide respetar derechos de paisanos en los juicios





Ante la continuidad de las detenciones contra migrantes en Estados Unidos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que, si hay quienes tienen algún pendiente con la justicia de aquel país, se debe proceder para que no haya impunidad, siempre y cuando se mantenga el respeto a sus derechos humanos.

Al pronunciarse contra las redadas que se mantienen en territorio estadounidense, insistió en la crítica al discurso criminalizante contra los connacionales, al asegurar que en su mayoría se trata de personas que migraron para buscar un mejor futuro para su familia y que en ese marco, benefician la economía estadounidense.

“Esta situación, además de la violación a los derechos humanos y la injusticia que se comete, porque el discurso es que ‘son criminales’ cuando, en realidad, no son criminales. Si hubiera alguien que tuviera un asunto con la justicia, respetando sus derechos humanos, no debe haber impunidad. Pero en el caso de personas honestas que trabajan, va a acabar, además de toda esta situación, por afectar a la economía de los estados en donde trabajan los migrantes, porque representan mucho para la economía”, sostuvo.

78 paisanos están recluidos en Alcatraz, según el cónsul de México en Miami

Comentó que se mantendrá el apoyo a los paisanos por medio de los consulados, donde se les apoya en caso de querer interponer alguna denuncia.

También recordó que actualmente se mantiene un acercamiento a quienes han sido detenidos y llevados al centro de detenciones Alcatraz de los Caimanes, respecto a quienes se ha pedido a la administración estadounidense permitir su deportación inmediata, en caso de que así lo deseen los connacionales.

“Enviamos otra nota para el tema de estos centros de detención, particularmente en Miami, donde también estamos pidiendo que, si así lo desea el mexicano… porque depende, obviamente, de una decisión personal, porque hay quien se puede quedar allá, aunque esté detenido, litigando su situación migratoria, porque ya tenían un proceso de cierto tiempo allá, pero si no, si es su deseo venir a México, que sean deportados de manera inmediata y que no tengan tiempo en estos lugares”, dijo.

