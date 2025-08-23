Afirma CSP que sí preocupa baja en las remesas

Intercambio de pesos a dólares al interior de una casa de cambio, en imagen de archivo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que al gobierno sí le preocupa la caída en las remesas que son enviadas desde Estados Unidos por connacionales, aunque señaló que la economía mexicana “sigue fuerte” y se analizan vías para que esto afecte lo menos posible a las familias.

Apuntó que en julio pasado se registró una baja respecto a meses anteriores, lo que derivó en una reducción de 5 por ciento en lo que va del año. No obstante, aclaró que el monto actual es similar al de 2022, después de los incrementos históricos observados en 2023 y 2024.

“En términos, bajaron las remesas sobre todo de junio a julio. En términos de lo que va del año, la reducción no es del 16 por ciento, que es la reducción en el mes, sino del 5 por ciento. Las remesas aumentaron muchísimo en el 23 y más en el 24 todavía, ahorita estamos en un nivel de remesas como en el 22, más o menos”, dijo en Palacio Nacional.

El Tip: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó una iniciativa para gravar los envíos de dinero que salieran desde su país hacia el extranjero.

La mandataria aseguró que “la reducción no tiene que ver con que nuestros compatriotas no apoyen a sus familias, sino con una situación de preocupación que se vive en Estados Unidos. Estamos analizando junto con Banco de México las causas específicas, pero el impacto no ha sido drástico gracias a la estabilidad macroeconómica y al apoyo social en las comunidades.”

Sheinbaum Pardo atribuyó la reducción a que desde enero de este año el gobierno de Estados Unidos ha implementado diversas políticas en contra de los migrantes, como la deportación masiva y la iniciativa para aumentar el impuesto a las remesas lo que, consideró, ha generado “una situación de temor o preocupación” a los connacionales.

1% impuesto de EU a los envíos de dinero de su territorio

Finalmente, la Presidenta afirmó que pese a la desaceleración en algunos indicadores y a la reciente caída de las remesas, la economía mexicana mantiene estabilidad, con la inflación controlada, un récord en inversión extranjera directa y una moneda que se encuentra fuerte.