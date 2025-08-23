Aseguran trailer que transportaba mil 200 paquetes de droga en Sonora; hay un detenido

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que se aseguró un trailer que transportaba un cargamento de presunta droga, en Sonora, hechos por los cuales hay una persona detenida.
A través de redes sociales, el titular de la SSPC informó que, derivado de acciones de vigilancia en carreteras federales, se localizó un camión de carga que transportaba mil 201 paquetes con presunta cocaína, escondidos en su estructura.
Por lo anterior, se aseguró el vehículo y se detuvo a una persona, cuya identidad no fue revelada.
En este operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa (Defensa) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Información en desarrollo…
