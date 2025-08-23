Destaca reunión con líderes parlamentarios

Ricardo Monreal con el grupo parlamentario de Morena el 20 de agosto.

En el marco del arranque del segundo año de la LXVI Legislatura, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, calificó como “amena, respetuosa e histórica” la reunión que sostuvieron los coordinadores y la coordinadora de los siete grupos parlamentarios que conforman la Cámara baja con la Secretaría de Gobernación (Segob).

De acuerdo con Monreal, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, escuchó a todas las fracciones y respondió a las inquietudes sobre temas legislativos como la eventual presentación de iniciativas preferentes, las reformas en materia de extorsión y la una reforma electoral.

“El ejercicio de conversación fue interesante porque partimos de cero. No hay una propuesta prearmada y todos los partidos están invitados a participar en la comisión del Ejecutivo para iniciar audiencias sobre posibles modificaciones en materia electoral”, explicó el legislador.

El encuentro, detalló el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se realizó en diálogo abierto y reconoció la disposición de los líderes parlamentarios, a quienes agradeció su “comportamiento respetuoso” frente a la responsable de la política interna del país. “Yo fui quien convocó, y todos me hicieron el favor de acudir a dialogar con la secretaria. Fue un ejercicio importante”, afirmó.

Agregó que: “Estas reuniones son indispensables, desde mi punto de vista, fortalecen la democracia y, estos encuentros, conducen a la institucionalidad del país. Fue un ejercicio civilizado, no sólo respetuoso, sino aporto ideas de diversos grupos parlamentarios”.

Monreal detalló que Rosa Icela Rodríguez confirmó que acudirá al Congreso a presentar el informe presidencial, aunque aún no han definido si usará la tribuna.