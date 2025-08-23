Unifican México y EU estándares antidrogas





La Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos en México y la Fiscalía General de la República (FGR), llevaron a cabo el Taller de Directores de Laboratorios, el primero en su tipo en el país, con el propósito de establecer un estándar nacional para la identificación del fentanilo.

El encuentro se realizó en “La Muralla”, el centro de entrenamiento especializado de la FGR en Querétaro, y reunió a representantes de instituciones de seguridad y justicia de ambos países. Participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México y 18 fiscalías estatales, además de especialistas estadounidenses.

De acuerdo con los organizadores, el objetivo central es que los procesos de detección de drogas ilícitas, particularmente el fentanilo, en laboratorios y en campo, se realicen de forma homologada y conforme a protocolos internacionales.

El Tip: El combate al tráfico de fentanilo es una de las principales iniciativas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Autoridades destacaron que contar con metodologías unificadas permitirá fortalecer las investigaciones y procesos judiciales, garantizando que las pruebas sean confiables, admisibles y útiles en tribunales. Con ello, se busca combatir la impunidad y afectar de manera directa a las redes criminales y organizaciones terroristas extranjeras que se financian del narcotráfico.

“Este esfuerzo representa un paso más en la estrecha cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos”, señalaron funcionarios presentes, al subrayar que se trata de una estrategia basada en la responsabilidad compartida y en el compromiso conjunto de enfrentar a las organizaciones delictivas que afectan a ambas naciones.

El Taller de Directores de Laboratorios se enmarca en las acciones bilaterales para reducir la oferta de drogas sintéticas, reforzar las capacidades institucionales y promover un mayor intercambio de información técnica.

