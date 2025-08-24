PAN plantea segunda vuelta electoral, urnas electrónicas y cancelar elección si interviene el crimen organizado

Segunda vuelta presidencial, frenar sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión, uso de tecnología mediante urnas y votos electrónicos, así como cancelar el proceso electoral si se detecta intervención del crimen organizado, planteó el PAN para la reforma electoral.

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del blanquiazul, dijo que la reforma electoral debe fomentar la democracia, además de escuchar a la oposición y al resto de la sociedad.

PAN, aún sin invitación para participar en la reforma electoral

Sin embargo, denunció en un comunicado que la Presidenta Claudia Sheinbaum no ha extendido una invitación formal al PAN para participar en la construcción de la reforma.

“En el PAN estamos dispuestos a participar en la elaboración de una reforma real, de fondo y que fomente la democracia , siempre y cuando se escuche auténticamente a la oposición, pero, sobre todo, a la sociedad, y nos permitan defender nuestras propuestas”, señaló.

Tras admitir que es necesaria una reforma electoral, Romero consideró que la propuesta de la Cuarta Transformación tiene como propósito terminar con la democracia y perpetuarse en el poder.

“El problema es el enfoque y el contenido de cómo ve la 4T la reforma, mediante la cual buscan apoderarse del INE y de las autoridades electorales para poner fin a la democracia en el país y perpetuarse en el poder”, sostuvo.

El dirigente panista dijo que la falta de una invitación oficial al partido para participar en la construcción de la reforma electoral por parte de Claudia Sheinbaum, es ignorar a la oposición, la ciudadanía y los expertos, con el fin de debilitar el poder ciudadano.

Oposición, sin invitación formal

También han dejado de lado, añadió, a las bancadas de Morena en las cámaras de Senadores y Diputados, puesto que el proyecto lo construirá el órgano presidencial que encabeza Pablo Gómez.

“ No hay ninguna convocatoria , ni invitación formal por parte del oficialismo, ni de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hacia los partidos de la oposición, en particular al PAN, a participar en la discusión de la reforma electoral”, acusó.

“Nuestras condolencias a los grupos parlamentarios de Morena que están pintados; se supone que siendo otro poder constitucional, en su cara les dicen que una reforma electoral va a surgir de una Comisión Ejecutiva”, expresó.

Jorge Romero insistió en que la conducción del proyecto, como lo propone el Ejecutivo, sin diálogo y contrapesos, es un intento de regresión autoritaria.

