Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se inscriben del 25 al 30 de agosto?

Estas mujeres se pueden registrar a la Pensión Bienestar del 25 al 30 de agosto.

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los programas insignia de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual consiste en un apoyo económico a mujeres de entre 60 a 64 años con el objetivo de mejorar su calidad de vida y contribuir a los gastos del hogar.

Por ello, es que miles de mujeres, que cumplen con los requisitos, están pendientes mes con mes de la inscripción y las nuevas fechas para darse de alta en este programa.

Abierto el registro para la Pensión Mujeres Bienestar. ı Foto: programasparaelbienestar.gob.mx

Como sabes, el proceso para registrarse como beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar es escalonado, y se divide conforme la letra inicial del apellido de las aspirantes. Ahora, en el presente mes de agosto se lleva a cabo una nueva jornada de inscripción. Te decimos a quién le corresponde de los días lunes 25 al sábado 30.

Fechas de registro a la Pensión Mujeres Bienestar del 25 al 30 de agosto de 2025

De acuerdo con el más reciente calendario de la Secretaría del Bienestar, la semana que inicia el lunes 25 de agosto inicia una nueva ronda de registro para la Pensión Mujeres Bienestar, con la cual se cierra el mes.

La Pensión Mujeres Bienestar se entrega a través de una Tarjeta del Bienestar. ı Foto: Cuartoscuro

Así, corresponde a las aspirantes inscribirse en estos días conforme a la primera letra de su apellido:

Lunes 25 de agosto : Apellidos que empiezan con A, B, C

Martes 26 de agosto : D, E, F, G, H

Miércoles 27 de agosto : I, J, K, L, M

Jueves 28 de agosto : N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 29 de agosto : S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 30 de agosto: Todas las letras

Fechas de registro. ı Foto: Secretaría del Bienestar

¿Cómo registrarme a la Pensión Mujeres Bienestar en agosto de 2025?

Si ya ubicaste el día en el que debes registrarte a la Pensión Mujeres Bienestar conforme tu apellido, lo que sigue es reunir tus documentos y presentarte en el lugar correspondiente.

Recuerda que el registro se hace en alguno de los módulos de Bienestar, que están abiertos de 10:00 a 16:00 horas. Recuerda que puedes ubicar el más cercano a tu domicilio en ESTE ENLACE.

Ahí, deberás presentar estos documentos:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses

Teléfono de contacto

Documentos que debes presentar. ı Foto: Secretaría del Bienestar

El apoyo consiste en un pago de seis mil 200 pesos bimestrales que se entrega a través de la Tarjeta del Bienestar, la cual te será informada sobre cómo recoger.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am