Cae José Luis N, ‘Chalamán’, presunto operador del CJNG; era buscado por EU

Autoridades federales informaron que se detuvo en Colima a José Luis N, alias “Chalamán”, identificado como uno de los presuntos principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien, además, era buscado por Estados Unidos, por lo que será extraditado a aquel país

Así lo informó la Secretaría de Marina, la cual, a través de una breve publicación en redes sociales, destacó que José Luis N era “señalado como uno de los principales operadores de un grupo criminal y vinculado a la distribución de la droga”.

José Luis N, alias "Chalamán", detenido en Colima por autoridades federales. ı Foto: SSPC

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abundó la información y remarcó que “Chalamán” era buscado por autoridades estadounidenses, por lo que aclaró que fue detenido “con fines de extradición por delitos contra la salud y asociación delictuosa”.

Remarcó que la detención fue ejecutada en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, a través de un operativo interinstitucional.

#MarinaTeInforma



Derivado de labores de campo, gabinete y de la coordinación interinstitucional, elementos de la #SEMAR, #FGR y #SSPC, detuvimos en el estado de #Colima a José Luis “N”, señalado como uno de los principales operadores de un grupo criminal y vinculado a la… pic.twitter.com/hFZNwjgBpk — SEMAR México (@SEMAR_mx) August 25, 2025

En el mismo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), junto con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Finalmente, la SSPC remarcó que “al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue trasladado ante la autoridad correspondiente, para los trámites subsecuentes”.

En #Colima, detienen a un hombre requerido por autoridades de #EstadosUnidos por delitos contra la salud y asociación delictuosa. https://t.co/SjsoPYwPiZ pic.twitter.com/WeDe7oEpkM — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 25, 2025

La detención ocurre en un momento donde autoridades mexicanas y estadounidenses han reforzado su colaboración en materia de seguridad, de forma que nuestro país ha entregado en extradición a diferentes presuntos criminales acusados de delitos de narcotráfico.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am