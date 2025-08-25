‘No hay errores que corregir; observaciones fueron menores’, asegura Mario Delgado sobre libros de texto

A días de que arranque un nuevo ciclo escolar en el nivel básico, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, aseguró que los libros de texto gratuitos ya no tienen errores por corregir y que las observaciones que se les hicieron en su momento fueron “menores”.

Al participar durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, recordó que la SEP recurrió al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) para que por medio de su área especializada en enseñanza de matemáticas, corrigiera las fallas identificadas al inicio del nuevo modelo educativo en 2023.

“No es que haya errores que haya que corregir; por ejemplo, la parte de matemáticas, le pedimos al Cinvestav que tiene un área especializada en la enseñanza de matemáticas y las observaciones fueron menores”, declaró en Palacio Nacional.

Aseguró que hay una permanente revisión a los materiales educativos que incluso ahora ya se están editando en 20 lenguas originarias.

Sobre el amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al exconsejero presidente Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, para que su nombre se eliminara de los libros, donde se expuso la burla hecha a un miembro de comunidad indígena, mencionó que la resolución ya fue acatada.

“Se atendió, aunque no va a borrar el hecho ahí de que nunca más se debe tratar así a nuestros hermanos indígenas. Es una lección imborrable, aparezca o no en los libros de texto. Es decir, si va a seguir apareciendo su nombre tal cual”, declaró.

