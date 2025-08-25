Presidenta resalta la flota que reforzará a Mexicana

La llegada del tercero de veinte aviones Embraer provenientes de Brasil, y que forman parte de las adquisiciones para fortalecer la aerolínea Mexicana de Aviación, aerolínea del Estado mexicano, fue destacada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por medio de redes sociales, la mandataria refirió el hecho como el cumplimiento de los compromisos que ha fijado su administración.

“En el AIFA, @MexicanaVuela_ recibió el tercer avión Embraer E195-E2, que forma parte de las 20 aeronaves previstas en el plan estratégico de la aerolínea del pueblo de México. Los compromisos se cumplen”, escribió.

20 aeronaves Embraer renovarán la flota de la aerolínea Mexicana de Aviación

Al celebrar su primer año de recuperación por parte del Estado, en diciembre del año pasado, el director de Mexicana, Leobardo Ávila, detalló que de los 20 aviones cinco llegarán este 2025; para el próximo serán siete y en 2027 concluirá la entrega con ocho.

La meta con esta inversión a la aerolínea es poder transportar a 5.5 millones de pasajeros a costos accesibles.

En la presentación del plan, se aseguró que las aeronaves están diseñadas con tecnología avanzada de alta eficiencia, lo cual maximiza la comodidad de los pasajeros, mientras reduce significativamente los costos operativos, contribuyendo a la sustentabilidad, lo que son los compromisos del Gobierno mexicano para reducir las emisiones del carbón y proteger el medio ambiente.

Destacó que, con la adquisición de estas aeronaves, Mexicana será la única aerolínea en operarlas y aseguró que se maximizará la comodidad de los pasajeros, pero también se reducirán los costos operativos, se contribuirá a la sostenibilidad al reducir las emisiones de carbono y sostuvo que “sus capacidades permitirán impulsar el propio desarrollo nacional, la reactivación económica”, dijo.

¡Listo para despegar!. Mexicana estrena avión

La aerolínea mexicana se encuentra lista para el vuelo inaugural de su nuevo avión Embraer E195-E2 desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con destino a Tulum. Esta aeronave, con capacidad para 132 pasajeros, alcanza una velocidad de crucero de alrededor de 875 km/h y un alcance cercano a 4 mil 600 km. Diseñado con cabina sin asiento intermedio, ofrece mayor comodidad, un ambiente más silencioso y un ahorro significativo de combustible. Actualmente, Mexicana cuenta con tres aviones de este tipo, pero se espera que la flota la completen siete aeronaves más, aumentando las operaciones hacia nuevas rutas y las frecuencias de vuelos ya operados.

¡Listo para despegar! Mexicana estrena su nuevo avión Embraer ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

