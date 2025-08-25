Se mantienen fuertes lluvias en el territorio

Isla Blanca, Quintana Roo, en espera de una tormenta el 19 de enero del 2025.

La temporada de ciclones tropicales se reavivó este fin de semana con la evolución de dos fenómenos que, combinados con otras condiciones atmosféricas, mantendrán las fuertes lluvias para gran parte del territorio nacional.

Por la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la formación de la tormenta tropical Fernand, que, aseguró, no tendrá impacto en el territorio nacional y no representa algún riesgo.

Hacia la tarde notificó sobre la formación de la depresión tropical Diez-E, con centro a 625 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 765 km de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Y alertó sobre un canal de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, ubicándose, hasta ayer, a tres mil km al este de las costas de Quintana Roo.

El Dato: lluvias puntuales intensas se prevén en los estados de Durango, Sinaloa, Nayarit, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

Se mantiene el monzón mexicano en el noroeste del país, por un cambio estacional de los vientos cálidos y húmedos.

Además permanece la circulación de baja presión sobre Sinaloa y Durango. Se observa una onda tropical asociada a la zona de baja presión de las costas de Jalisco y otro canal de baja presión que interactuará con la onda tropical que se desplazará sobre el Golfo de Tehuantepec, lo que pronostica que para este lunes y martes caerán lluvias de fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, oriente, sur y sureste del país, además de la Península de Yucatán, así como posible caída de granizo en estados del noreste, centro y occidente del territorio mexicano.