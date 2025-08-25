Sheinbaum prevé firmar acuerdo de seguridad con EU; se reunirá con Marco Rubio, secretario de Estado

A la izquierda, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; a la derecha, la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La próxima semana se prevé la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México, para una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia matutina de este lunes, en Palacio Nacional, la mandataria federal anunció que se espera la visita de Rubio en la primera semana de septiembre, y afirmó que la idea es firmar el convenio de seguridad entre México y Estados Unidos.

“Muy probablemente venga, no esta semana, sino la primera de septiembre. Es probable, esta semana se confirma. Es la idea [que se firme el acuerdo de seguridad]” , dijo.

Funcionarios brasileños llegan el 27 y 28 de agosto

Además, este miércoles 27 y jueves 28 de agosto se espera la llegada de funcionarios brasileños, como secretarios de Comercio, de Hacienda, de Relaciones Exteriores, Agricultura, con quienes también sostendrá una reunión.

Agregó que se sumarán 150 empresarios quienes tendrán a su “contraparte” mexicana para el encuentro.

Dijo que por ahora no se abordará directamente una posible visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ya que el enfoque de la conversación será el fortalecimiento para que ambas economías se fortalezcan.

“Solamente hablamos de comercio en algunas áreas, sino de inversiones también, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces va a ser un encuentro muy importante”, aseguró.

