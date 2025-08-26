Cónsul Pável Meléndez acusa campaña política en su contra tras denuncia ante FGR

Activista Javier Calzada presentó una denuncia ante la FGR contra el Cónsul de Denver, Pável Meléndez Cruz.

Pável Meléndez Cruz, cónsul de México en Denver, denunció una campaña de desprestigio con motivos políticos orquestada en su contra, a través de evidencias fabricadas, por personajes que enfrentan procesos de investigación en curso, y advirtió que no se tolerará la corrupción ni el robo al pueblo mexicano.

Lo anterior en respuesta a la denuncia penal que presentó el lunes el abogado y activista en defensa de migrantes, Javier Martínez Calzada, en contra de Meléndez y dos funcionarios de la representación diplomática ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Según la querella del dirigente de la organización Migrants Heroes Come First, el cónsul ha emprendido una persecución en su contra , además de abandonar a varios connacionales detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Pável Meléndez acusó que algunos connacionales detenidos han denunciado haber sido abordados por individuos que pretenden ejercer la profesión de abogado de manera irregular o falsamente se identifican como representantes del gobierno de México con la intención de lucrar con su dolor y la desesperación.

“En esta representación consular, que he honro en dirigir, no se tolerará la corrupción, la traición ni el robo al pueblo de México, aun cuando se pretendan orquestar campañas de desprestigio con motivos políticos, fundadas en evidencias fabricadas por personas plenamente identificadas, quienes enfrentan procesos de investigaciones en curso”, afirmó.

En una carta, Pável Meléndez dijo que en este momento donde la comunidad mexicana requiere unidad, llamó a que los intereses personales queden de lado y se enfoquen a lo que realmente importa: el bienestar de los migrantes de nuestro país en Estados Unidos.

Precisó que el equipo del Departamento de Protección del Consulado está conformado por hombres y mujeres profesionales que, al menos tres veces por semana, acuden a centros de detención para realizar entrevistas consulares.

Por último, el cónsul en Denver aseguró que continuará desempeñando su labor con estricto apego a la normativa, en defensa de las personas más vulnerables como lo ha instruido la Presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente.

