Fernández Noroña, un ‘farsante y vividor’ que vive en una mansión de 12 mdp: ‘Alito’ Moreno

En la imagen, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y Alejandro Moreno, dirigente del PRI.

En una etapa más del pleito personal con Gerardo Fernández Noroña, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que el presidente del Senado de la República “es un hipócrita, un farsante, delincuente con fuero, vividor profesional” que presume de austero, “pero vive en una mansión de 12 millones [de pesos]”.

Mediante sus redes sociales, “Alito” Moreno arremetió contra el morenista al asegurar que “su vida entera desprende del hedor de la corrupción que tanto dice combatir”; además, acusó que Fernández Noroña “no solo apesta físicamente, también políticamente” .

“Ese sujeto miserable es el rostro perfecto de Morena: un bufón, un payaso y un gritón barato que se vende como ‘revolucionario’ mientras se arrastra por hueso y privilegios. El pueblo de México ya lo sabe: Noroña es patético, un hipócrita sin vergüenza al servicio de los cómplices del crimen organizado, que destila podredumbre y exhibe de cuerpo entero lo que realmente es Morena”, afirmó.

Moreno Cárdenas sostuvo que el líder saliente de la Cámara de Senadores, en lugar de “andar ladrando contra el PRI”, explique mejor sus nexos con el “narcodictador” Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Asimismo, sus nexos con el exsecretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, quien, aseveró, es “el símbolo de la podredumbre, señalado de estar involucrado en el asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena Salazar. Ese es su verdadero espejo: criminales, corruptos y bandidos”.

El presidente nacional tricolor enfatizó que “con todas estas referencias, el vil, sucio y morenarco Noroña es un digno representante de Morena ante el mundo. Es una vergüenza para México a nivel mundial, lo más patético de la política mexicana”.

En vez de andar ladrando contra el @PRI_Nacional, que @fernandeznorona explique sus nexos con el narcodictador Nicolás Maduro y con Manuel Bartlett, el símbolo de la podredumbre, señalado de estar involucrado en el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar.… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 26, 2025

Fernández Noroña adquiere casa por 12 mdp

Gerardo Fernández Noroña compró una casa de mil 201 metros cuadrados por 12 millones de pesos el 11 de noviembre de 2024, según su declaración patrimonial de ese año.

A pesar de ser obligatorio por ley, Noroña omitió informar dónde se ubica el domicilio y la persona o empresa que se la vendió, dejando la compra en la opacidad.

La adquisición millonaria de Noroña se suma a su historial polémico contrario a los principios de austeridad que pregona el partido Morena. ı Foto: Especial.

De acuerdo con un informe de Grupo Banorte, comprar una vivienda de 50 metros cuadrados en la Ciudad de México cuesta un promedio de 2 millones 840 mil pesos, según cifras de junio de 2025.

En México, el salario promedio mensual de una persona trabajadora formal o informal es de 6 mil 980 pesos, por lo que para adquirir la propiedad comprada por Fernández Noroña cualquier mexicano tendría que ahorrar por 143 años.

Noroña paga casa millonaria con ingresos como senador y de su canal de YouTube, dice

Luego de que la información sobre su propiedad cobrara relevancia en redes sociales, Noroña aseguró que su patrimonio es legítimo, pues “lo he construido y lo estoy construyendo con muchísimo trabajo y esfuerzo. Nadie me ha regalado nada”.

El presidente saliente del Senado señaló que adquirió a crédito su casa en Tepoztlán, Morelos, que paga con ingresos de su trabajo como senador y de su canal de YouTube.

“Mucho me extrañaba que no hubieran sacado algo al respecto. Con mi ingreso como senador y mi ingreso YouTube, yo estoy pagando un crédito, es una casa que compré a crédito. Yo he publicado, he hecho videos de la casa, la he mostrado, cualquiera que se meta a mis redes conoce la casa, su dimensión, puedo pagarla, la estoy pagando”, aseguró.

▶ #Vídeo | Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona) aseguró que, respecto a su patrimonio, nadie le ha regalado nada, luego de que se diera a conocer la adquisición de una vivienda de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos.https://t.co/Tbte3YvsCh

📹: @ulisess_s18 /… pic.twitter.com/73DYNqPWOw — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 26, 2025

Con información de Iván Ortiz y Ulises Soriano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr