Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 26 y 27 de agosto de 2025

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 26 y miércoles 27 de agosto en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
Ofertas en frutas y verduras
- Plátano: $14.80 el kilo
- Sandía con semilla: $9.80 el kilo
- Cebolla blanca: $18.80 el kilo
- Toronja sangría: $29.80 el kilo
- Limón sin semilla: $19.80 el kilo
- Limón con semilla: $29.80 el kilo
- Manzana Golden en bolsa: $35.80 el kilo
- Manzana Red en bolsa: $34.80 el kilo
- Naranja: $29.80 el kilo
- Tuna blanca: $24.80 el kilo
- Uva roja Globo: $29.80 el kilo
- Cereza: $87.80 el kilo
- Ciruela roja: $58.80 el kilo
- Aguacate Hass en malla: $34.80 la pieza
- Chile serrano: $68.80 el kilo
- Zanahoria: $16.80 el kilo
- Calabaza italiana/criolla: $29.80 el kilo
- Tomatillo verde: $32.80 el kilo
- Champiñón blanco a granel: 20% de descuento
Ofertas en carnes y pescados
- Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $74.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso congelada: $99.00 el kilo
- Milanesa de cerdo fresca: $119.00 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s Charola: $174.90 el kilo
- Menudo de res de panza Rancho Santa Fe: $99.00 el kilo
- Filete de mojarra congelado: $108.00 el kilo
- Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo
- Mero entero: $199.00 el kilo
