Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 26 y 27 de agosto de 2025

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 26 y miércoles 27 de agosto en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

  • Plátano: $14.80 el kilo
  • Sandía con semilla: $9.80 el kilo
  • Cebolla blanca: $18.80 el kilo
  • Toronja sangría: $29.80 el kilo
  • Limón sin semilla: $19.80 el kilo
  • Limón con semilla: $29.80 el kilo
  • Manzana Golden en bolsa: $35.80 el kilo
  • Manzana Red en bolsa: $34.80 el kilo
  • Naranja: $29.80 el kilo
  • Tuna blanca: $24.80 el kilo
  • Uva roja Globo: $29.80 el kilo
  • Cereza: $87.80 el kilo
  • Ciruela roja: $58.80 el kilo
  • Aguacate Hass en malla: $34.80 la pieza
  • Chile serrano: $68.80 el kilo
  • Zanahoria: $16.80 el kilo
  • Calabaza italiana/criolla: $29.80 el kilo
  • Tomatillo verde: $32.80 el kilo
  • Champiñón blanco a granel: 20% de descuento

Ofertas en carnes y pescados

  • Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
  • Pierna de cerdo con hueso congelada: $74.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada: $99.00 el kilo
  • Milanesa de cerdo fresca: $119.00 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s Charola: $174.90 el kilo
  • Menudo de res de panza Rancho Santa Fe: $99.00 el kilo
  • Filete de mojarra congelado: $108.00 el kilo
  • Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo
  • Mero entero: $199.00 el kilo

