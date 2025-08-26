Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 26 y 27 de agosto de 2025

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 26 y miércoles 27 de agosto en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Plátano: $14.80 el kilo

Sandía con semilla: $9.80 el kilo

Cebolla blanca: $18.80 el kilo

Toronja sangría: $29.80 el kilo

Limón sin semilla: $19.80 el kilo

Limón con semilla: $29.80 el kilo

Manzana Golden en bolsa: $35.80 el kilo

Manzana Red en bolsa: $34.80 el kilo

Naranja: $29.80 el kilo

Tuna blanca: $24.80 el kilo

Uva roja Globo: $29.80 el kilo

Cereza: $87.80 el kilo

Ciruela roja: $58.80 el kilo

Aguacate Hass en malla: $34.80 la pieza

Chile serrano: $68.80 el kilo

Zanahoria: $16.80 el kilo

Calabaza italiana/criolla: $29.80 el kilo

Tomatillo verde: $32.80 el kilo

Champiñón blanco a granel: 20% de descuento

Ofertas en carnes y pescados

Molida de res 80/20: $98.90 el kilo

Pierna de cerdo con hueso congelada: $74.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim´s charola: $154.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso congelada: $99.00 el kilo

Milanesa de cerdo fresca: $119.00 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s Charola: $174.90 el kilo

Menudo de res de panza Rancho Santa Fe: $99.00 el kilo

Filete de mojarra congelado: $108.00 el kilo

Camarón chico sin cabeza: $199.00 el kilo

Mero entero: $199.00 el kilo

Llévele lléveleeee 🗣️🥩🍉 Ya está aquí el #MartesYMiércolesDelCampo para darte calidad y precio justo 🛒 ¡Te esperamos!... Publicado por Soriana en Martes, 26 de agosto de 2025

