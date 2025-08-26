PAN ve nerviosismo por El Señor del Sombrero

Al hacer referencia a la audiencia de Ismael El Mayo Zambada, Noemí Luna, vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, dijo: “¡Por supuesto que están nerviosos (el oficialismo)! y por eso buscan catalizadores, y por eso buscan distractores, pero ¡qué bueno que esté ‘cantando’! porque, al final del día, lo que los mexicanos exigimos es transparencia, es saber quién ha actuado al margen de la ley; y —sea del partido que sea— se debe sancionar, se debe castigar”.

El excapo mexicano de la droga Ismael El Mayo Zambada, conocido también como El Señor del Sombrero, se declaró culpable, el lunes en Brooklyn, de cargos relacionados con su liderazgo durante décadas del cártel de Sinaloa y su papel en la inundación de drogas en Estados Unidos con cocaína, heroína y fentanilo.

El Dato: el director de de la DEA, Terry Cole, afirmó, ayer en conferencia de prensa que “con la confesión de El Mayo probamos que nadie está fuera de nuestro alcance”.

La legisladora consideró que “México no puede estar soportando más el pacto de impunidad que ha vivido durante mucho tiempo y que tiene al país en un ‘charco de sangre’, esa es la realidad”.

Respecto a las declaraciones de El Mayo, quien dijo que estuvo operando en colaboración, y que todo el dinero que él dio fue a los tres niveles de gobierno, “no se escapó ninguno”, la diputada panista dijo: “¡Gravísimo, gravísimo! y por eso nosotros hemos propuesto —una y otra vez, y lo seguiremos haciendo— que cuando haya elementos que comprueben que el crimen organizado se metió en las elecciones, sea motivo de nulidad”.

Aseguró que no puede haber gobiernos que le deban su encargo al crimen, ‘por eso está como está el país’”.

Insistió que en la reforma electoral debe señalarse “con negritas” el hecho de que: “si se le cacha a alguien que recibió dinero del narco, que se anule la elección; “Nosotros hemos dicho también con mucha claridad que a México sí le hace falta una reforma electoral. Lo que es inconcebible, es que esta reforma venga del oficialismo sin oír a la oposición, y nosotros tenemos propuestas muy concretas”.

En tanto el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dijo que: “Hay que dudar”, de dichas declaraciones ya que “finalmente son criminales”.

Al cuestionarle, ¿Qué se debe hacer con esa lista, que supuestamente, tiene en su poder el capo de la droga? Moreira dijo que el gobierno mexicano debería de pedirle a las autoridades de los Estados Unidos la información al respecto.

“La siguiente cosa es, debería de pedir en el futuro, pues que los crímenes que acá se cometieron por este tipo de personajes, no solamente El Mayo, pues no quedaran impunes en el territorio nacional. Entonces, debería de pedir en el futuro, pues que también compurguen sus penas acá y que no vayan a quedar de aquel lado sujetos a permisos, a reducciones de penas, a libertades condicionadas, arreglos que les generen impunidad en nuestro país”, dijo.

Respecto a cuál es el camino que debe de seguir el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum para este tema, el líder priista señaló que debe buscarse la relación diplomática para asegurar información real: “El camino formal, el camino diplomático. Sí, claro, pues a través, obviamente, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues pedir esas explicaciones. Por un lado, ver qué tan reales son. No hay que olvidar que los criminales son criminales y pues no son de mucha confianza tampoco, ¿no?, por algo son criminales”.

Declaraciones no prenden focos rojos, dice morenista

› Por Claudia Arellano

Mientras la oposición en la Cámara de Diputados insiste en que están encendidas las alertas, tras las declaraciones de Ismael Zambada en su audiencia; el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila afirmó que, luego de que Ismael El Mayo Zambada admitió que sobornó a políticos y gobernadores durante cinco décadas “no extiende ni enciende ningún foco rojo en la Cuarta Transformación”.

El coordinador parlamentario de Morena, en el recinto legislativo de San Lázaro, dijo que “el que nada debe, nada teme. Yo creo que, en la Cuarta Transformación, el proceso que hemos llevado a cabo, ha sido muy transparente”.

El Tip: Pam Bondi, fiscal general de EU, calificó la declaración del capo como una “victoria histórica” para el Departamento de Justicia de su país.

Y agregó: “Yo veo que hay simplemente tranquilidad, hay optimismo por lograr el proceso de transformación que nos propusimos, y nosotros estamos ajenos al proceso judicial que se lleva contra esta persona en aquel país, donde seguramente se dará a conocer todo. Yo estoy seguro de eso”.

Zambada García dijo, en una declaración preparada ante el tribunal de Estados Unidos, que se había empezado a involucrar con el negocio de las drogas ilegales “en 1969, a los 19 años de edad”, que fue cuando por primera vez plantó marihuana. Añadió que reconocía “el gran daño” que las drogas ilegales han hecho a las personas en Estados Unidos, México y otros lugares.

Al respecto, el también líder de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) consideró que “si hay información fidedigna, clara, pruebas, por supuesto, que la Fiscalía General de la República u otras instancias mexicanas deben abrir una serie de investigaciones en México”.

El zacatecano señaló que el partido guinda, desde su entrada en el gobierno, “está trabajando con tranquilidad, con una preocupación, simplemente: mantener la confianza del pueblo de México y de respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum”.

Monreal concluyó: “Esa es nuestra preocupación. No veo ninguna otra preocupación provocada por las declaraciones de esta persona y no estamos de ninguna manera sometidos, subordinados, supeditados a lo que se diga”.