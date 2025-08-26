Pese a calumnias, desinformación y agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución: Norma Piña

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, aseguró que a pesar de las calumnias, desinformación y agresión durante el periodo de dos años y ocho meses que presidió el máximo tribunal, la judicatura siguió trabajando sin descanso, en un marco de condiciones de adversidad sin precedentes.

“A pesar de las calumnias, desinformación y agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución. No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias”.

Al presentar su último informe, previo a la llegada de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, producto de la reforma judicial aprobada el año pasado, y sin la presencia de las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, así como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Piña Hernández manifestó que la independencia judicial no se ostenta, sino que se ejerce, por lo que, dijo, en todo momento se apeló a la razón, al diálogo y al derecho, con justicia, respeto y objetividad.

“En cada asunto grande o pequeño, honramos el juramento de impartir justicia, conscientes de que la independencia judicial no se ostenta, se ejerce, y la narrativa en contra es objeto de prueba”.

Arropada por los ministros en retiro Margarita Luna Ramos, Eduardo Medina Mora, Luis María Aguilar y Guillermo Ortiz Mayagoitia, quienes acudieron al máximo tribunal al último informe de labores de la actual integración, la ministra Norma Piña refirió que hoy, que concluye una etapa, la ley y la Constitución permanecen.

“El rumbo del país no puede depender del aplauso ni del agravio sino de trabajar hombro con hombro para hacer realidad los fines de lo establecido en la constitución”.

La ministra Loretta Ortiz, presidenta de la Primera Sala, recordó que con la reforma judicial desaparecerán las dos salas de la Corte.

“No solo cerramos un periodo, sino una etapa fundamental en la historia de la justicia constitucional en México (...) No esperamos a que la historia nos juzgue, la historia se escribe con cada decisión que tomamos aquí y ahora. Y su verdadero éxito no estará en los libros del mañana, sino en la vida de quienes hoy encuentran en esta corte la certeza de que su voz al fin es escuchada”.

Informó que a lo largo del 2025 se llevaron a cabo 20 sesiones en la Primera Sala, donde se abordaron 931 asuntos que en promedio representan más de 46 casos estudiados y debatidos en cada sesión. Se suman 283 asuntos resueltos por dictamen, egreso y archivo definitivo.

“El legado de la primera sala de este alto tribunal, especialmente en las materias penal y civil no habría sido posible sin su esfuerzo constante, no solo con cada una y cada uno de nosotros, sino con este tribunal y con la justicia constitucional de México. Su profesionalismo y compromiso ha sido el cimiento sobre el que se construyó este legado”, afirmó.

La ministra presidenta de la Primera Sala, se refirió a los retos de la nueva integración, de la que ella será parte:

“El futuro de la justicia constitucional mexicana recaerá ahora en una nueva integración que hereda conquistas históricas, pero también desafíos profundos que habrán de enfrentarse con creatividad, pluralismo y compromiso. Uno de los retos más urgentes es lograr una justicia pronta y clara”.

En tanto, el ministro Javier Laynez aseguró que entrega la segunda sala con la menor cantidad de asuntos pendientes de resolver, donde la ministra Lenia Batres es la que dejará la mayor cantidad de proyectos pendientes.

Explicó que de 767 asuntos, se resolvieron 720, el 93.87 por ciento, por lo que retornarán a la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN únicamente 47 asuntos pendientes. Cinco el ministro Pérez Dayán, cuatro Laynez, dos de Yasmín Esquivel y 36 asuntos de Lenia Batres.

“Este número es resultado de los esfuerzos implementados desde hace tiempo en la Segunda Sala. Desde 2010 hicimos un esfuerzo para mejorar la productividad de los asuntos que ingresaban”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR