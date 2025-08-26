Sheinbaum da banderazo a nuevo sistema de Bachillerato Nacional

Para asegurar que ningún alumno quede sin posibilidad de continuar con su formación académica, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el banderazo para el Bachillerato Nacional, que la próxima semana iniciará a formar a la primera generación.

Desde el Anfiteatro Simón Bolívar, en el centro de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo subrayó la necesidad de continuar con políticas que abran la posibilidad a que los estudiantes continúen con su formación académica.

“Siempre pensemos que el acceso a la educación debe ser un derecho, que nunca nadie en nuestro país restrinja el acceso a la educación porque los jóvenes no son como se dice el futuro de México. Ustedes son el presente”, expresó.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, recordó que con este cambio los 32 subsistemas de educación media superior fueron concentrados en únicamente dos en donde los estudiantes tendrán su formación general y una técnica, de la cual obtendrán un certificado avalado por casos de estudio como la UNAM, el IPN y la UAM.

“Con la visión del humanismo mexicano, vamos a formar a la mejor generación de jóvenes para consolidar un México con justicia, crecimiento de vanguardia, esperanza, conocimiento. Declaramos que la educación es la más fértil semilla de transformación social, es memoria y es futuro, es raíz y son alas; es el agua que nos hermana, la defendemos, la multiplicamos, la liberamos. Por eso, la educación es un derecho, no un privilegio, no una mercancía, no una competencia”, declaró.

Al evento acudió el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, quien ratificó que esta casa de estudios mantendrá su apoyo al Gobierno Federal en cuanto al apoyo para también impulsar la educación superior.

“Señora presidenta, la universidad Ciudad Nacional participará activamente en esta iniciativa y acompañará también el esfuerzo al que ha convocado su gobierno para ampliar la matrícula en educación superior. Conscientes que al hacer lo sentamos las bases de un gobierno más próspero que incluyente, en el que la educación siga siendo un canal de movilidad social y de construcción nacional y comunitario”, dijo.