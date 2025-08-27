Así es la casa de Gerardo Fernández Noroña valuada en 12 mdp | FOTOS

Se dio a conocer que el senador Gerardo Fernández Noroña, compró una casa por 12 millones de pesos durante noviembre de 2024. Esta adquisición de Noroña generó polémica pues iría en contra de los principios de austeridad del partido Morena.
De acuerdo con la declaración patrimonial de 2024 de Noroña, esta propiedad fue adquirida el pasado 11 de noviembre de 2024 y cuenta con una superficie de mil 201 metros, de los cuales 259 metros cuadrados corresponden a construcción.
El senador declaró que la compra fue realizada a través de un crédito hipotecario con un banco que no es conocido.
Así es la casa de Noroña en Tepoztlán
A través de redes sociales circulan diversas imágenes del interior de la residencia que el mismo Gerardo Fernández Noroña compartió en un tour transmitido en su canal de YouTube,
"Es una maravilla de lugar", expresó el senador en 2022 durante el recorrido en el que destacó que la propiedad cuenta con dos recamaras para invitados, así como una habitación principal.
En el recorrido mostro el comedor, la sala con chimenea y los ventanales que dan hacía un jardín trasero que cuenta con hamaca y una vista a las montañas, en donde comentó que salía a caminar y tomar aire mientras pasaba por el COVID 19.
De igual forma en el recorrido mostró las escaleras, algunos muebles y las artesanías con las que decora la casa, además de un pequeño spot en dónde transmitía e incluso se burló de su ‘tecnología’, pues el soporte para el celular se encontraba arriba de una caja de cartón.
En el sitio también se puede observar una fuente y una pequeña oficina que cuenta con un baño propio, que el senador dijo en aquel momento haber llenado de libros.
De acuerdo con el recorrido que mostró el senador la casa cuenta con:
- Recámara principal
- Dos recámaras para invitados
- Cocina
- Un estudio
- Sala
- Comedor
- Jardín
- Terraza
Con información de Iván Ortiz
