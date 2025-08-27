Atacan a reportero afuera de su trabajo, en Mexicali

Jorge Heras, periodista y director del portal de noticias Lindero Norte y conductor de espacios de radio y televisión, fue golpeado y amenazado la mañana de ayer, cuando llegaba a su lugar de trabajo, en Mexicali, Baja California, por dos hombres, quienes ya lo esperaban en el lugar con la intención de agredirlo.

Según medios locales, cuando el periodista llegó a la productora Casa Créala, donde labora, dos personas que fingían limpiar la calle le pidieron un vaso de agua para distraerlo. Repentinamente, lo empezaron a golpear en la cara y a patearlo hasta tirarlo, al tiempo que uno le dijo: “Heras, para que le bajes de hue…”.

Una mujer que circulaba en su auto presenció la agresión y comenzó a gritar a los agresores para que se detuvieran, lo que hizo que éstos huyeran del sitio.

El Tip: hace unas semanas, el periodista denunció un intento de censura y hostigamiento en redes sociales al parecer ligadas con policías.

Jorge Heras, director del portal Lindero Norte, tras los hechos. Fotos›Especial

La gobernadora Marina del Pilar Ávila calificó este hecho como “cobarde”, porque, dijo, atenta no sólo contra la integridad del periodista, sino “contra la libertad de expresión y el derecho de toda la sociedad a estar informada”, que la Fiscalía del estado ya realiza las investigaciones y prometió que no habrá impunidad.

“Condenamos estos hechos y reiteramos nuestro respaldo absoluto a quienes ejercen el periodismo. Nadie debe tener miedo de decir la verdad, y ninguna crítica puede ni debe ser respondida con violencia”, afirmó en redes sociales.

Un sujeto ataca al periodista, tomándolo por sorpresa. Fotos›Especial

Tras la primera agresión, lo sigue y lo patea. Fotos›Especial

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos informó que abrió un expediente y solicitó a las autoridades implementar medidas de protección para el comunicador, y subrayó la importancia de que, de manera urgente, se implementen acciones que garanticen la seguridad del colaborador de medios como Ciudad Capital, N+ y Lindero Norte.