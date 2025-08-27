Cónsul de Denver se confronta con activista

El cónsul de México en Denver, Pável Meléndez, denunció que hay una campaña de desprestigio con motivos políticos orquestada en su contra, a través de evidencias fabricadas por personajes que enfrentan procesos de investigación en curso, y advirtió que en esa representación no se tolerará la corrupción ni el robo al pueblo mexicano.

Lo anterior es respuesta a la denuncia penal que presentó el lunes el abogado y activista en defensa de migrantes Javier Martínez Calzada, contra él y dos funcionarios de la representación diplomática, ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Según la querella del dirigente de la organización Héroes Migrantes, el cónsul ha emprendido una persecución en su contra, además de abandonar a varios connacionales detenidos por el ICE.

El Dato: El activista aseguró que, desde la llegada de Meléndez Cruz al consulado, en enero de 2023, se han presentado múltiples quejas que van desde hostigamiento hasta acoso sexual.

En una carta, el diplomático acusó que algunos connacionales detenidos han denunciado que fueron abordados por individuos que pretenden ejercer la profesión de abogado de manera irregular o falsamente se identifican como representantes del Gobierno de México con la intención de lucrar con su dolor y la desesperación.

Previo a presentar su denuncia en México, Martínez Calzada explicó que se trata de “presuntas violaciones a los derechos de la comunidad migrante”.

“Es fundamental garantizar que ningún servidor público utilice su cargo para violentar los derechos de los migrantes; estoy dispuesto a brindar pruebas que respaldan la denuncia”, dijo, y mencionó que este problema afecta a los connacionales, al menos desde el reciente mandato de Trump, pues “han enfrentado serias dificultades con la actual representación consular de México en Denver y probablemente en otros estados”.