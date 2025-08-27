Lotería Nacional y Morelos unen fuerzas para apoyar a paisanos con el Sorteo ‘México con M de Migrante’.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y la gobernadora del Estado de Morelos, Margarita González Saravia, presentaron el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante” primer sorteo con causa del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que está destinado a apoyar a las y los paisanos migrantes, como un gesto simbólico y para fortalecer el mensaje de que México abraza a sus héroes y heroínas, quienes han dejado su tierra pero siguen construyendo a la distancia la grandeza de su país.

Con la interpretación del Himno al Migrante por parte del Colectivo Legado de Grandeza, el corazón de Cuernavaca vibró con el sentimiento de todas y todos los que han visto partir a un familiar o amigo al país vecino, por ello, los diseños de los billetes se han inspirado en sus frases y difunden en todo el territorio mexicano la esencia viva de las y los mexicanos migrantes que siempre llevarán consigo a México.

Durante el evento se llevó a cabo un enlace remoto con paisanos migrantes morelenses ubicados en San Diego, California; San Clemente, California; Toronto, Canadá; Santa Ana, California; Nueva York; Las Vegas, Nevada y Minneapolis, Minnesota, quienes compartieron su emotividad ante las acciones que realiza el Gobierno de México, a través de Lotería Nacional, así como el Gobierno de Morelos.

Desde el Centro Cultural Teopanzolco, en el municipio de Cuernavaca, Morelos, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón compartió que en la tierra morelense, llena de historia, cultura y gente trabajadora, hay una comunidad migrante que ha dejado huella en México con su esfuerzo, amor por sus raíces y compromiso con sus familias, motivo de orgullo del estado, del país y dónde está tarde se presenta el sorteo “México con M de Migrante”.

Al reconocer el trabajo y respaldo sensible de la gobernadora Margarita González Saravia a las y los migrantes morelenses, Olivia Salomón destacó que Lotería Nacional celebra 255 años de estar presente en la vida pública del país, ha sido testigo de sus transformaciones y hoy como parte del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se suma a su convicción de respaldar y reconocer a sus hijas e hijos que viven lejos.

“Quienes migran no solo sostienen a sus familias desde lejos. Son, como lo ha expresado nuestra presidenta, héroes y heroínas que impulsan la economía mexicana y que también han sido pilares de la prosperidad de los Estados Unidos”, acertó la directora.

Asimismo, Olivia Salomón dio a conocer que los recursos obtenidos, después de pagar los premios, serán destinados a fortalecer la atención y protección de las y los hermanos migrantes en Estados Unidos, mediante apoyo consular y legal. “Cada cachito que se compre es un símbolo que viaja, un recordatorio de que México no olvida, no abandona y nunca dejará de reconocer a sus hijas e hijos migrantes”.

De esta forma, sostuvo que el sorteo del 15 de septiembre, será una fecha que sigue conmemorando el día del inicio de la Independencia y, al mismo tiempo, el arranque del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, donde más de 40 millones de mexicanas y mexicanos celebran con orgullo sus raíces. “Este Gran Sorteo Especial es un homenaje en honor a las y los migrantes. Es nuestra forma de decirles: México los reconoce, México los honra, México los abraza. Ustedes son parte de nuestra identidad y de nuestro futuro”, dijo.

En su intervención la gobernadora Margarita González Saravia destacó que alrededor de 350 mil morelenses residen principalmente en Estados Unidos. Asimismo, subrayó que en 2024 enviaron más de 22 mil millones de pesos en remesas, recursos que sostienen la economía familiar, la educación de sus hijas e hijos y proyectos productivos en comunidades.

En este contexto, la titular del Poder Ejecutivo agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su sensibilidad y compromiso con la comunidad migrante, así como a Lotería Nacional por visibilizar, a través de este sorteo, el legado de quienes contribuyen al desarrollo del país aun en la distancia.

Resaltó que cada “cachito” es un símbolo de unidad y un homenaje a las y los migrantes que llevan a Morelos en el corazón. Reiteró que el Gobierno estatal mantiene un firme compromiso de acompañarlos mediante la Dirección General de Atención a Migrantes: “No están solos, tienen aquí un pueblo que los quiere y respalda. Cuentan con nosotros, están en nuestro corazón, así como Morelos está en el suyo”, expresó.

A su vez, la directora general de Atención a Migrantes, Verónica Giles Chávez, destacó que este sorteo conmemorativo constituye un homenaje vivo a la diáspora morelense, cuyas aportaciones fortalecen la economía y la identidad cultural de la entidad: “Sigamos construyendo puentes y recordando que este homenaje es un paso más para reconocer a nuestra comunidad migrante, su diversidad y sus aportes. En cada billete de lotería se refleja un símbolo de orgullo y arraigo con La Tierra que Nos Une”, señaló.

Como primera senadora migrante, Karina Isabel Ruíz Ruíz, manifestó su beneplácito en el reconocimiento que realizan con el Gran Sorteo Especial a las y los millones de mexicanos que aunque se han movilizado fuera de su tierra son parte viva de México. “Cada historia migrante es una historia de resistencia y de esperanza y este sorteo nos recuerda que ‘México con M de Migrante y de Morelos’ es también un México con memoria”, puntualizó.

Estructura y datos del sorteo “México con M de Migrante”

La directora Olivia Salomón señaló que la institución reafirma que no hay mayor premio que agradecer a todas las y los migrantes, y que la mayor fortuna está en abrazar con una causa justa y dio a conocer que con un solo cachito de 200 pesos, es posible ganar uno de los 10 premios de hasta 25.5 millones de pesos, que en conjunto suman un Premio Mayor de 255 millones de pesos.

El próximo 15 de septiembre, a las 16:00 horas se realizará el Gran Sorteo Especial No. 303, con un valor acumulado de más de 424 mdp, una emisión de 4 millones de cachitos. El Premio Mayor de 255 mdp estará dividido en 10 premios de 25.5 mdp, se entregarán 128 premios directos, con la siguiente estructura:

10 premios de 25.5 mdp.

5 premios de 10 mdp cada uno.

5 premios de 5 mdp cada uno.

15 premios de 1 mdp cada uno.

18 premios de 500 mil pesos cada uno.

25 premios de 250 mil pesos cada uno.

50 premios de 100 mil pesos cada uno.

2 premios por aproximación de un millón 100 mil pesos.

2 premios por aproximación de 550 mil pesos.

3 mil 999 premios por terminación de 7 mil pesos.

3 mil 999 premios por terminación de 5 mil pesos.

39 mil 999 reintegros.

Podrás seguir la transmisión en vivo del Gran Sorteo Especial No. 303 por el canal oficial de YouTube (Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional).

