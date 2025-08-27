Modelo económico y de desarrollo de México, clara señal de confianza: De la Fuente

Al centro, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Ante el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y empresarios, el canciller Juan Ramón de la Fuente presumió que en México, entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, lo cual “es un avance inédito que no debe pasar desapercibido”, mientras la inversión extranjera directa alcanzó récord histórico el año pasado.

“Es una clara señal de la confianza internacional que tiene el modelo económico y de desarrollo de México. El mensaje es muy claro: el desarrollo económico y de igualdad social no se contraponen; por el contrario, se potencian”, aseguró durante la sesión de clausura del Encuentro Empresarial México-Brasil.

Destacó que la respuesta en el sector empresarial, tanto de Brasil como de México, es una muestra fehaciente e inobjetable del gran interés que existe en ambos países y en diversos sectores por fortalecer y estrechar relaciones en sectores estratégicos.

“En esa ruta compartida, juntos, podemos impulsar la diversificación de proyectos, la transición energética, la protección sanitaria y ambiental, y, desde luego, la inclusión social”, subrayó De la Fuente.

México y Brasil firman acuerdos de cooperación. ı Foto: Especial.

Añadió que mediante la coordinación bilateral se podrán aprovechar todas las ventajas que ofrece el Plan México: la posibilidad de crear cadenas de valor comunes, impulsar la innovación y la integración.

“Reconocernos como socios complementarios nos fortalece y otorga mayor capacidad en el escenario internacional”, manifestó el secretario de Relaciones Exteriores.

Refirió que el legado de las coincidencias y la visión compartida de los presidentes Claudia Sheinbaum y Luiz Inácio Lula da Silva debe trascender en esta región, para alcanzar una mayor autonomía y fortalecer nuestras capacidades.

Estimó que la relación entre México y Brasil habrá de sostenerse en un diálogo constante y un vínculo fluido que aproveche la convergencia de intereses en beneficio de ambos pueblos.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indicó que existe la voluntad “de llevar a otro plano” la cooperación entre ambos países y reconoció que los convenios firmados en materia de seguridad alimentaria, tecnología e innovación, salud, automotriz y aeroespacial, y energía deben generar resultados.

Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, externó, a su vez, un llamado a los empresarios brasileños. “Anímense a invertir en México”, dijo.

El vicepresidente Alckmin afirmó que “Brasil puede comprar más de México y México puede comprar más de Brasil” y así reforzar su relación histórica.

Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil. ı Foto: David Patricio / La Razón

Jorge Viana, presidente de APEX-Brasil, aseguró que el intercambio comercial entre ambos países superó los 13 mil millones de dólares el año pasado y “tiene potencial de crecimiento mucho mayor”.

