Noroña alista denuncias contra ‘Alito’ Moreno; anuncia que va por desafuero de agresores

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que alista una denuncia contra el líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, después de la agresión ocurrida este miércoles al cierre de la Comisión Permanente.
En una conferencia y arropado de la bancada de la 4T en el Senado, el legislador morenista aseguró que la agresión física del priista fue una provocación planificada, pues estaban provocando a los legisladores de la 4T en la tribuna de Xicoténcatl.
“El viernes vamos a convocar a sesión de la Permanente a las 9:30 horas. Emiliano González y un servidor presentaremos denuncias por lesiones y daño a la propiedad. Por supuesto que una vez presentadas las denuncias este asunto no puede quedarse ahí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente”, dijo sobre la agresión misma que calificó como cobarde.
Banqueros llevan a EU un informe por lavado
En ese sentido, el legislador morenista explicó la ruta a seguir para el proceso de desafuero:
- La Fiscalía debe determinar sí hay un presunto ilícito
- La Fiscalía presenta la solicitud del desafuero
- Los legisladores dan trámite
Fernández Noroña acusa amenazas de muerte por parte de “Alito” Moreno
Incluso, el morenista dijo que recibió amenazas de muerte por parte de los legisladores agresores, los cuales, mencionó, son 4. Además, explicó que, del total de políticos señalados, 3 no eran miembros de la Comisión Permanente. En ese sentido, reveló los siguientes nombres:
- Pablo Ángulo
- Carlos Eduardo Mancilla
- Erubiel Lorenzo Alonso
Sobre dicho se tema, se planteó solicitar protección para Noroña y Emiliano, un colaborador del morenista que también fue agredido por Alejandro Moreno Cárdenas.
“Es un hecho sin precedentes”
Desde la antigua Casona de Xicoténcatl, Fernández Noroña calificó lo ocurrido en la Comisión Permanente es un hecho sin precedentes, pues abre la puerta a que cualquier persona pueda ser víctima de agresiones físicas en los recintos legislativos.
“Es un hecho sin precedentes en la historia legislativa del país”, afirmó Gerardo Fernández Noroña en conferencia de prensa, al afirmar que a la oposición sólo le queda reventar las sesiones por la falta de poder político.
Por último, el senador de la 4T señaló que la Mesa Directiva, que inicia funciones el 1 de septiembre, tiene por delante un reto muy importante, pues “la oposición ya dejó claro que no va a respetar las instituciones, que no va a respetar el debate político”.
