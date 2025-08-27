Noroña alista denuncias contra ‘Alito’ Moreno; anuncia que va por desafuero de agresores

Fernández Noroña alista denuncia contra ‘Alito’ Moreno tras el altercado al cierre de la Permanente.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que alista una denuncia contra el líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, después de la agresión ocurrida este miércoles al cierre de la Comisión Permanente.

En una conferencia y arropado de la bancada de la 4T en el Senado, el legislador morenista aseguró que la agresión física del priista fue una provocación planificada, pues estaban provocando a los legisladores de la 4T en la tribuna de Xicoténcatl.

“El viernes vamos a convocar a sesión de la Permanente a las 9:30 horas. Emiliano González y un servidor presentaremos denuncias por lesiones y daño a la propiedad. Por supuesto que una vez presentadas las denuncias este asunto no puede quedarse ahí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente ”, dijo sobre la agresión misma que calificó como cobarde.

En ese sentido, el legislador morenista explicó la ruta a seguir para el proceso de desafuero:

La Fiscalía debe determinar sí hay un presunto ilícito

La Fiscalía presenta la solicitud del desafuero

Los legisladores dan trámite

▶ #Video | Arropado de la bancada de la 4T, Fernández Noroña (@fernandeznorona) anunció que presentará denuncias penales contra quienes lo agredieron en el Pleno de la Permanente, además de que se pedirá su desafuero #Noroña #AlejandroMoreno #AlitoMoreno https://t.co/VL0cB781vb… pic.twitter.com/XhJ9azb4cI — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 27, 2025

Fernández Noroña acusa amenazas de muerte por parte de “Alito” Moreno

Incluso, el morenista dijo que recibió amenazas de muerte por parte de los legisladores agresores, los cuales, mencionó, son 4. Además, explicó que, del total de políticos señalados, 3 no eran miembros de la Comisión Permanente. En ese sentido, reveló los siguientes nombres:

Pablo Ángulo

Carlos Eduardo Mancilla

Erubiel Lorenzo Alonso

Sobre dicho se tema, se planteó solicitar protección para Noroña y Emiliano, un colaborador del morenista que también fue agredido por Alejandro Moreno Cárdenas.

“Es un hecho sin precedentes”

Desde la antigua Casona de Xicoténcatl, Fernández Noroña calificó lo ocurrido en la Comisión Permanente es un hecho sin precedentes, pues abre la puerta a que cualquier persona pueda ser víctima de agresiones físicas en los recintos legislativos.

“Es un hecho sin precedentes en la historia legislativa del país”, afirmó Gerardo Fernández Noroña en conferencia de prensa, al afirmar que a la oposición sólo le queda reventar las sesiones por la falta de poder político.

Por último, el senador de la 4T señaló que la Mesa Directiva, que inicia funciones el 1 de septiembre, tiene por delante un reto muy importante, pues “la oposición ya dejó claro que no va a respetar las instituciones, que no va a respetar el debate político”.

▶ #Video | Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona) responde a los recientes incidentes con Alejandro Moreno (@alitomorenoc) y asegura que la oposición carece de respeto. El político también revela que recibió amenazas de muerte y anuncia que, a pesar de su postura, ahora sí… pic.twitter.com/TwZknKwpJY — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 27, 2025

