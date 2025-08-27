Sheinbaum agradece al pueblo de México por aprobación y reconocimiento internacional a días de rendir Primer Informe

Ante pregunta expresa de un medio de comunicación, sobre la aprobación de 7 de cada 10 mexicanos a su gobierno, de acuerdo con una encuesta de El Economista y sobre el reconocimiento de personalidades internacionales como la actriz ganadora del Oscar, Jessica Chastain, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció y destacó que su compromiso con las mexicanas y mexicanos están firme.

“Primero agradecer. Decía mi abuelita que: se puede ser todo en la vida, menos mal agradecido, hay otras cosas que tampoco se puede ser, pero esa es una frase que decía ella. Es muy emotivo la manera en la que nos reciben en todo el país, agradecer a la gente y decir que nuestro compromiso está firme. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”, aseguró Claudia Sheinbaum esta mañana en Palacio Nacional.

Además, Claudia Sheinbaum aprovechó para reconocer a su gabinete por el trabajo realizado en su primer año de gobierno.

“Me siento muy arropada, contenta, todos trabajan muchísimo y hay que seguir trabajando porque aquí es: Honestidad, amor al pueblo y resultados”, agregó Claudia Sheinbaum.

