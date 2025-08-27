¿Qué les parece más importante: casa de Noroña o que García Luna está a mismo nivel que los otros 2 capos?: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evadió emitir alguna opinión acerca de la casa de 12 millones de pesos que adquirió el senador morenista Gerardo Fernández Noroña.

Al plantearle el tema durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó por qué se le da más importancia a la propiedad del legislador y no a que el exsecretario de Seguridad en el sexenio calderonista, Genaro García Luna, haya sido equiparado a miembros de la delincuencia organizada como Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, o Ismael Zambada, ‘El Mayo´.

“¿Qué les parece más importante? La casa de Noroña en Tepoztlán, que vive ahí desde hace no sé cuántos años, o que el de la DEA haya dicho que García Luna está al mismo nivel que los otros dos capos”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en Palacio Nacional.

TE RECOMENDAMOS: Agradece a Gabinete Sheinbaum agradece al pueblo de México por aprobación y reconocimiento internacional a días de rendir Primer Informe

Claudia Sheinbaum Pardo reviró a los cuestionamientos sobre si esto no resulta incongruente al ser la austeridad uno de los principios del movimiento, y mencionó nuevamente el por qué no se habló tanto del vínculo criminal del exfuncionario.

“Hacen un escándalo por lo de Noroña. ¿Para qué? Para no hablar del otro, porque muchos medios fueron cómplices de eso, la verdad, de no decir nada de lo que pasaba en el periodo de Calderón”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR