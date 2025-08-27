Temblor HOY 27 de agosto de 2025 en México: Noticias AL MOMENTO de sismos

En punto de las 08:00 horas, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó su reporte matutino de sismicidad de este 27 de agosto, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0 actualizado hasta las 05:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en al menos siete entidades de la República.

La dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.2 a 11 km al este de San Blas Atempa, Oaxaca aproximadamente a las 05:58 horas.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 11 km al ESTE de S BLAS ATEMPA, OAX 27/08/25 05:58:19 Lat 16.34 Lon -95.12 Pf 97 km pic.twitter.com/qB8GS0o2sL — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 27, 2025

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 3.2 grados a 14 km al oeste de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán a las 04:05 horas

Sismo intensidad 3.1 grados a 15 km al sur de Coyuca de Benítez, Guerrero las 03:18 horas

Sismo intensidad 3.1 grados a 17 km al norte de Manzanillo, Colima las 02:54 horas

Sismo intensidad 4.1 grados a 64 km al este de Miahuatlán, Oaxaca a la 01:00 horas

SISMO Magnitud 4.1 Loc 64 km al ESTE de MIAHUATLAN, OAX 27/08/25 01:00:57 Lat 16.39 Lon -95.99 Pf 77 km pic.twitter.com/IQpHvHgKSB — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 27, 2025

Sismo intensidad 3.4 grados a 64 km al sur de San Felipe, Baja California las 00:07 horas

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

