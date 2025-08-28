Concanaco lanza campaña ‘Viernes muy mexicano’; promoverá compra a productos nacionales

A fin de fortalecer el comercio para productos nacionales, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) lanzó la campaña “Viernes muy mexicano”.

Se tratará de una iniciativa en la que se ofrecerán promociones, experiencias locales y jornadas de activación para que las familias mexicanas elijan productos y servicios nacionales, por medio de dinámicas que se llevarán a cabo el último viernes de cada mes.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Octavio De la Torre De Stéffano, presidente de la Concanaco Servytur, explicó que cualquier persona o negocio podrá sumarse a través de una convocatoria nacional.

Presentación del plan. ı Foto: Captura de pantalla.

La estrategia será presentada el próximo 4 de septiembre ante la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares y la primera jornada se realizará el 26 del mismo mes.

Para que las familias identifiquen a los comercios y servicios participantes, únicamente habrán de verificar que cuenten con el distintivo, que consiste en un ícono de un local en color rojo, rodeado por la leyenda: “Aquí se vive un VIERNES muy mexicano”.

Además, se activará un mapa digital geolocalizado que permitirá identificar a los negocios participantes en cada zona registrados; cada punto de venta contará con un código QR que enlazará a una plataforma digital que ofrecerá experiencias, productos y promociones.

“Consumir lo nuestro es cuidarnos entre nosotros, elegir en negocios familiares mexicanos es en gran futuro en el barrio, en el mercado y en la calle donde nosotros crecimos. Viernes muy mexicano, es economía con rostro humano, orgullo que se compra, empleo que se queda, comunidad que se fortalece”, expresó.

