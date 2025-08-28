Marco Rubio, secretario Estado de EU, visitará México y Ecuador la próxima semana

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a México la próxima semana, para atender las medidas inmediatas que permitan desmantelar los carteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la migración ilegal, reducir el déficit comercial y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales.

Así lo anunció Thomas Pigott, viceportavoz principal del Departamento de Estado, a través de un comunicado. Informó que además de México, la gira por América Latina incluye Ecuador, del 2 al 4 de septiembre próximos, para impulsar las prioridades clave de Estados Unidos.

Entre las actividades que desarrollará el secretario Marco Rubio en nuestro país, prevé una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, además de que se firmará el Acuerdo de Seguridad entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

.@SecRubio will travel to Mexico and Ecuador to advance key priorities such as dismantling cartels, halting fentanyl trafficking, ending illegal immigration, and promoting economic prosperity. Sustained engagement on these issues is crucial to advancing @POTUS’s America First… — Tommy Pigott (@StateDeputySpox) August 28, 2025

Pigott indicó que este cuarto viaje a Latinoamérica “demuestra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas narcoterroristas a nuestro país y garantizar la igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses”.

Agregó que los encuentros del secretario Rubio profundizarán los lazos bilaterales con México y Ecuador y fomentarán un reparto más amplio de las cargas en toda la región de América Latina.

El funcionario escribió en su cuenta de X, que el compromiso sostenido de estos temas de seguridad, es crucial para impulsar la agenda de política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de “América Primero”.

El secretario de Estado, Marco Rubio Foto›AP

LMCT