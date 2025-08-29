Alito marcha y urge a unirse contra Morena

Militantes priistas, en su mayoría cenecistas, encabezados por Alejandro Moreno, retomaron la vía de la movilización para expresar su respaldo a su dirigente nacional, después del altercado con el senador morenista Gerardo Fernández Noroña.

Tras caminar sobre Paseo de la Reforma, cerca de dos mil personas arroparon a su líder, quien hizo un llamado a la oposición para unirse en un “gran frente” y defender al país, la libertad de expresión y la democracia, ante la “embestida” de Morena.

El Dato: la comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas manifiestó su enérgico rechazo a los hechos ocurridos en la Permanente.

“¡Que Morena lo entienda de una vez! A los priistas no nos doblan ni nos intimidan. ¡Conmigo no! ¡Con el PRI no! ¡Con México no!”, advirtió, tras subrayar que tanto priistas, panistas o del partido que sean, deben defender al país, a la democracia y la libertad de expresión.

“Necesitamos convocar a todas las mexicanas y mexicanos, convocamos a todos los partidos políticos de oposición a que piensen en México, a que tengan carácter, a que no tengan miedo, porque el que tiene miedo es cobarde y nosotros no tenemos miedo”, ratificó.

Entre banderines del PRI, lonas y la consigna de “Alito no estás solo” en apoyo al priista, adelantó que a partir de ahora habrá movilizaciones en todo el país para demostrar a Morena y al “narcogobierno” la fuerza de los priistas, y destacó el olvido en el que se encuentran los campesinos.

Antes, en conferencia, luego de ser calificado como “porro” por la Presidenta Claudia Sheinbaum, lamentó esas expresiones que, dijo, generan polarización, y pidió que, como encargada del Estado mexicano, ella debe gobernar. Señaló que el debate está en las dirigencias de los partidos, los legisladores, y no con quien representa al Gobierno de la República.

“Las declaraciones siempre del Gobierno de la República que generen polarización, nosotros las lamentamos. Yo creo que debe de haber congruencia, que el debate de la política y de los políticos está en las dirigencias de los partidos y en los congresos”, dijo.

También minimizó las demandas penales que presentaron Fernández Noroña y su colaborador, Emiliano González, por las agresiones que sufrieron la víspera, las cuales, dijo, las enfrentará. Sin embargo, las calificó como inverosímiles y fabricadas.

En contrasentido, anunció por la tarde que presentó ante la FGR una denuncia penal en contra del “corrupto, cínico, cobarde y mentiroso (...) @fernandeznorona (y González)”, por la probable comisión de los delitos de amenazas y lesiones, y solicitó de formalmente a la Secretaría de Gobernación su incorporación al Mecanismo de Protección.

Este viernes, Alejandro Moreno se verá las caras de nuevo con Fernández Noroña, cuando asista a la reunión extraordinaria de la Comisión Permanente, convocada por el morenista para abordar el tema de la agresión que sufrió el miércoles en el Senado.

El coordinador de la bancada del PRI, Manuel Añorve notificó, vía oficio, a Gerardo Fernández, presidente de la comisión, que “Alejandro Moreno Cárdenas asistirá en sustitución de la senadora Carolina Viggiano Austria a la sesión del día 29 de agosto”.

Por otro lado, se dio a conocer en la plataforma change.org una iniciativa ciudadana de desafuero en contra del dirigente nacional del tricolor, para que “pueda ser juzgado penalmente por golpear a una persona de la tercera edad”.

En la propuesta ciudadana se lee: “Si no actuamos ahora, Alito Moreno podría escapar del país, pedimos a la FGR una investigación y detención del senador y sus compinches agresivos”. Hasta las 17:00 horas de ayer había reunido cuatro mil 153 firmas verificadas.

Noroña acusa a medios de justificar la violencia

› Por Ulises Soriano

A días de que culmine su presidencia en la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña realizó señalamientos contra los medios de comunicación, a quienes acusó de actuar con “ruindad” al justificar la violencia que él y otros legisladores recibieron el miércoles.

En entrevista, calificó de “hecho muy grave, sin precedente” la agresión que sufrió mientras presidía sesión de la Permanente, y señaló directamente al dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Dijo que cuatro personas, entre ellas diputados y senadores no pertenecientes a la Permanente, lo rodearon y agredieron, mientras que los medios presentaban a Moreno como “la víctima”.

3 legisladores del PRI fueron denunciados por el morenista

“¡Ruin la actitud de los medios! ¡Ruin! Justificar la agresión a mi persona, es ruin. No se paran a pensar que ustedes van a ser los siguientes (…) por duro que sea el debate, la violencia no se justifica”, advirtió el senador.

Explicó que ya presentó denuncias penales ante la FGR, tanto por la agresión física como por los daños ocasionados al equipo de Emiliano González, también agredido. Recalcó que el procedimiento legal correspondiente determinará las medidas de protección y, eventualmente, un proceso de desafuero si así lo solicita la Fiscalía.

Además, defendió su postura frente a quienes lo critican por su comportamiento y su declaración patrimonial, insistiendo en que su responsabilidad es señalar la violencia y no permitir que se normalice: “Cualquier acto de violencia se debe censurar y yo no generé la violencia, yo fui el receptor de esa violencia, y que se justifique esa violencia es infame”.

Asimismo, recordó que la Comisión Permanente sesionará este viernes para emitir un resolutivo de condena a los hechos, en los que también resultaron agredidos otros legisladores, como Dolores Padierna.