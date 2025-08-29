‘Alito’ y Noroña se encuentran en el Senado; participan en sesión por episodio violento

Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña se encontraron este viernes en las instalaciones del Senado de la República, en sesión de la Comisión Permanente, tras el episodio violento entre ellos del pasado miércoles.

La sesión Permanente del Congreso de la Unión arrancó con una condena a la agresión del senador priista Alejandro Moreno contra Gerardo Fernández Noroña.

Fernández Noroña lee pronunciamiento

Gerardo Fernández Noroña leyó un pronunciamiento en el que demandó al PRI detener sus acciones violentas y conducirse con institucionalidad a la altura del cargo que ostentan.

Del mismo modo, Gerardo Fernández Noroña a las mesas directivas del Congreso dar seguimiento a las denuncias penales.

“En toda la historia nunca se había agredido a la persona presidenta”, dijo Gerardo Fernández Noroña.

“Es grave que haya sido por un senador y dirigente de un partido político nacional”.

En su intervención, el priista Rubén Moreira recordó la agresión de Noroña contra Porfirio Muñoz Ledo, cuando metieron un caballo a San Lázaro y pusieron barricadas.

“Me dirijo a gente sensata que hay en Morena”, señaló.

▶️#VIDEO | Mientras la Presidencia de la Permanente leía un pronunciamiento en contra de las agresiones cometidas en la última sesión de la Comisión Permanente, el grupo parlamentario del PRI gritó "¡Mentira!" Y "¡Mentiroso!".



📹: @ulisess_s18 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/yI1mEoJBKI — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 29, 2025

Alejandro Moreno: El autoritarismo solo se puede ejercer desde la autoridad

Al tomar la palabra, Alejandro Moreno dijo que el autoritarismo solo se puede ejercer desde la autoridad y arremetió contra Noroña.

Lo acusó de trastornado, fanático, mentecato, desequilibrado, buscapleitos y patán.

El líder priista afirmó que Noroña ha violado la ley.

