México responde a senador Ted Cruz: seguridad nacional corresponde exclusivamente a nuestro país

El senador republicano Ted Cruz da una conferencia en la Embajada de EU en México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió a las declaraciones del senador republicano Ted Cruz, quien, durante una conferencia de prensa con diplomáticos mexicanos y estadounidenses, insistió en que nuestro país debería aceptar la ayuda militar de Estados Unidos, como lo propuso su presidente Donald Trump.

“Nuestra Constitución y leyes establecen con claridad que las funciones en materia de seguridad dentro del territorio de nuestro país corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas”, dijo la cancillería en un comunicado.

Nota informativa respecto de las declaraciones del senador Ted Cruz.https://t.co/drgHkcPsZP pic.twitter.com/qUZr1l8Dl1 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 30, 2025

Información en desarrollo…

am