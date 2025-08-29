México responde a senador Ted Cruz: seguridad nacional corresponde exclusivamente a nuestro país

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió a las declaraciones del senador republicano Ted Cruz, quien, durante una conferencia de prensa con diplomáticos mexicanos y estadounidenses, insistió en que nuestro país debería aceptar la ayuda militar de Estados Unidos, como lo propuso su presidente Donald Trump.
“Nuestra Constitución y leyes establecen con claridad que las funciones en materia de seguridad dentro del territorio de nuestro país corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas”, dijo la cancillería en un comunicado.
Información en desarrollo…
