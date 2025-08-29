Insistía en permitir operaciones

México responde a senador Ted Cruz: seguridad nacional corresponde exclusivamente a nuestro país

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió a las declaraciones del senador republicano Ted Cruz, quien sugirió que la defensa de México corresponde solo a nuestro país

El senador republicano Ted Cruz da una conferencia en la Embajada de EU en México. Foto: Reuters
Arturo Meléndez

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió a las declaraciones del senador republicano Ted Cruz, quien, durante una conferencia de prensa con diplomáticos mexicanos y estadounidenses, insistió en que nuestro país debería aceptar la ayuda militar de Estados Unidos, como lo propuso su presidente Donald Trump.

“Nuestra Constitución y leyes establecen con claridad que las funciones en materia de seguridad dentro del territorio de nuestro país corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas”, dijo la cancillería en un comunicado.

