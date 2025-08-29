Rosa Icela pide serenar los ánimos en el Legislativo

De izq. a der.: Ignacio Mier, Laura Itzel Castillo, la secretaria Rosa Icela Rodríguez, Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, ayer, en la plenaria de Morena.

Después de la confrontación el miércoles entre el líder priista, Alejandro Moreno, y el presidente saliente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, subrayó que lo más importante ahora es “que se serenen los ánimos y que no vuelvan a ocurrir situaciones como la de ayer (miércoles)”.

En la reunión plenaria de senadores de Morena, reconoció que la conducta exhibida por los legisladores es rechazada por todos los sectores, incluidos los del propio oficialismo.

Respecto a la relación con las bancadas opositoras, aseguró que se mantiene un diálogo institucional tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Reiteró que el Gobierno federal privilegia la paz y la tranquilidad.

“Es inaceptable la violencia en cualquier término. Somos un Gobierno que está por la paz y también por la tranquilidad de este país. Esos ejemplos, como el que vimos ayer, pues no son lo que quiere la sociedad mexicana”, puntualizó.

Durante la plenaria de Morena en privado, pidió a las y los legisladores mantenerse unidos ante la embestida de quienes buscan frenar los avances de la transformación: “Hoy, como nunca antes, experimentamos en México absoluta libertad de expresión; no se persigue a nadie por sus ideas y hay cero censura y cero represión”.

Expuso que la generación de empleo, el mejoramiento de salarios, los programas dirigidos a la población más necesitada, las grandes obras de infraestructura, las acciones de seguridad y de atención a las causas de la violencia, así como el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno, es lo que hace posible que en nuestro país haya paz y gobernabilidad.

Afirmó que en México hay directriz, hay rumbo y una ruta bien trazada, que pone fin a olvidos, rezagos, ocurrencias del pasado y marca la diferencia en las familias. Agregó que la 4T ha generado una revolución de conciencias, una sociedad cada vez más informada, politizada y participativa en la vida pública.

CAUSALES. Por separado, Ignacio Mier, vicecoordinador de senadores de Morena, reconoció que las acusaciones en contra de Alito no tienen la naturaleza suficiente para derivar en un procedimiento de desafuero inmediato. Aclaró que la determinación no corresponde al Senado ni a un grupo parlamentario, sino a lo que resuelva la FGR con base en las investigaciones y dictámenes periciales.

Sobre el tema, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy, subrayó que por cualquier delito se puede solicitar el desafuero de un legislador.

En tanto, los 23 gobernadores de Morena condenaron la agresión física contra Fernández Noroña, y exigieron a las autoridades actuar con firmeza y que ese hecho no quede impune porque la violencia no es el camino correcto para construir acuerdos.

En un pronunciamiento, señalaron que lo ocurrido el miércoles “nos muestra el verdadero rostro del PRIAN, quienes a falta de argumentos y autoridad moral, recurren a la violencia física como herramienta política”.