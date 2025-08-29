Última Permanente ‘revive’, entre tensión, el pleito Noroña y ‘Alito’

Con expectativa de los asistentes en el Senado de la República y tensión en el Pleno, la última sesión de la Comisión Permanente convocada de manera extraordinaria reencontró a Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a Gerardo Fernández Noroña, presidente del órgano legislativo, después del zipizape que protagonizaron el miércoles pasado.

La sesión arrancó con rispidez. Gerardo Fernández Noroña dio lectura a un pronunciamiento de la Comisión Permanente el cuál fue sometido a discusión de los 29 legisladores presentes.

Dicho pronunciamiento condenó “la cobarde y grupal agresión que seis legisladores federales del PRI organizaron, planearon e instrumentaron con alevosía y ventaja en contra del senador presidente de la Comisión Permanente”.

“¡Mentira!”, gritó el priista Manuel Añorve luego de la lectura del primer párrafo. Acto seguido un chiflido emanó de la parte derecha del Pleno, el cuál estaba dominado por la bancada del PRI; luego de que el PAN y MC decidieron no asistir.

En la bancada tricolor también estuvo el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla, quien el miércoles pasado jaloneo el abrigo a Fernández Noroña y en la sesión se levantaba del escaño en algunas intervenciones con gesto retador; además de Erubiel Alonso quien también participó en el zafarrancho del miércoles.

Fernández Noroña enfatizó la gravedad histórica de los hechos: “nunca antes en la historia del Congreso mexicano un presidente de un órgano legislativo había sido agredido directamente por otros legisladores, mucho menos encabezados por un dirigente nacional de un partido político”.

Acto seguido, entre manoteos y gritos del diputado Rubén Moreira, gritos de Pablo Angulo y caras y gesto de Alejandro Moreno; la Comisión Permanente exigió al PRI detener sus acciones violentas y recordó que el Congreso debe ser un espacio de deliberación pacífica, privilegiando siempre el diálogo frente al debate político.

Alejandro Moreno Cárdenas subió a tribuna para hablar de lo ocurrido y calificó como “absurdo” acusar a los opositores de autoritarismo y denunciando lo que consideró un intento del oficialismo de denostar al PRI.

“La investidura se construye todos y cada uno de los días con seriedad, con oficio político, con aptitud, porque es el presidente del Senado de la República, debe de ser un señor que tenga todo el talante y el talento para que pueda cumplir con esa responsabilidad del Estado mexicano, no un mentecato, busca pleitos, desequilibrado, un patán que ha puesto al Senado mexicano en la mayor vergüenza en la historia de nuestro país”, afirmó.

Mientras “Alito” posicionaba, la diputada Lilia Aguilar hacía lo propio desde su escaño, gritando “¡mentirosos!” y escondiéndose para intentar disimular, no obstante su voz es más que reconocible.

Un alterado Fernández Noroña subió también a la tribuna. Relató el ataque de los seis legisladores priistas describiendo los golpes recibidos y afirmando que su única responsabilidad era señalar, con firmeza, la intervención militar que, según él, ha solicitado el PRI en México

“En una asamblea se pueden acalorar los ánimos, puede haber inclusive jaloneos y aventones, pero nunca en la historia de este país habían subido seis legisladores de un solo partido a agredir cobardemente al presidente del Poder Legislativo”, afirmó.

Además, agregó: “Podrán buscar coserme a tiros justificando la agresión y celebrándole que cuando pierda la vida, si la pierdo, en defensa del pueblo y de este movimiento, bien empleado”.

En apoyo a Fernández Noroña, senadoras y diputados de Morena y del Partido del Trabajo, como Margarita Valdez, Dolores Padierna y Lilia Aguilar, defendieron al “desvalido”, denunciando que la agresión fue un intento de humillar a legisladores y coartar su derecho a la voz en la tribuna.

Mientras que Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, acusó a Fernández Noroña de polarizar a esta Cámara y generar violencia: “Quiero decirle que el Senado de la República no es de su propiedad. Esta tribuna usted la ha manchado, por supuesto es la casa del pueblo. Usted es el responsable directo de la violencia y confrontación en esta Cámara.

