Descarta invasión Ted Cruz en plan de Trump

El senador republicano por Texas, Ted Cruz, aseguró que la propuesta de Donald Trump para que tropas estadounidenses ingresen a México con el fin de combatir a los cárteles de la droga no debe entenderse como una invasión, sino como un esfuerzo de cooperación binacional.

En conferencia de prensa desde la Embajada de Estados Unidos en México, el legislador afirmó que la intención es construir un frente común contra la delincuencia organizada. “México debería aceptar nuestra oferta como amigos. Queremos ser socios porque tenemos un objetivo compartido”, expresó.

Cruz reconoció la preocupación de las autoridades de nuestro país por proteger su soberanía, pero argumentó que en Estados Unidos existe el mismo interés.

El Dato: para 2026 se tiene acordada la revisión o renegociación del T-MEC, entre México, Estados Unidos y Canadá

“Entiendo las pasiones que siente el Gobierno mexicano y comprensiblemente quiere resguardar su soberanía, un deseo razonable. En nuestro país también deseamos protegerla, por eso la cooperación sería la mejor ruta”, apuntó.

El senador responsabilizó al presidente Joe Biden y al Partido Demócrata de no haber controlado la frontera sur, lo que, dijo, derivó en un incremento de la migración irregular y un fortalecimiento de las estructuras criminales.

Aseguró que en los últimos años ingresaron 12 millones de indocumentados, entre los cuales había criminales responsables de delitos graves como homicidios, violaciones y abusos contra menores.

Cruz subrayó que este fenómeno no solo perjudicó a Estados Unidos, sino también a México. Explicó que, de acuerdo con datos del New York Times, en 2018 los cárteles mexicanos obtenían alrededor de 500 millones de dólares del tráfico de personas, mientras que en 2023 esa cifra se disparó a 13 mil millones de dólares, lo que representa un aumento de 2,600 por ciento. “Ese fue el resultado de Joe Biden y los demócratas, y fue devastador para México”, afirmó.

“Las fronteras abiertas enriquecen a los cárteles, han hecho daños masivos a la gente de México. Por eso decimos: nos asociaremos contigo de la mano, saca los cárteles y eso hará que la gente de Estados Unidos esté más segura y hará que el pueblo de México esté más seguro”.

El congresista texano sostuvo que por esta razón es necesario que ambos países trabajen de manera conjunta contra el narcotráfico.

Finalmente, recordó que Estados Unidos ya ha implementado esquemas de cooperación similares en otras naciones de la región, como el Plan Colombia o el respaldo al gobierno de El Salvador en su lucha contra pandillas, como la MS-13 y Barrio 18.

Antes, Ted Cruz sostuvo una reunión con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. En dicho encuentro, de acuerdo con la Cancillería, se reafirmó que la relación entre México y Estados Unidos se rige por los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, pleno respeto a las soberanías y cooperación sin subordinación, en línea con lo establecido por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conversación se revisaron asuntos de interés común, entre ellos los avances en la estrategia de seguridad binacional y el fortalecimiento de la relación económica, sustentada principalmente por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por la tarde, la SRE señaló, respecto a las declaraciones del legislador republicano, que “las leyes establecen con claridad que las funciones en materia de seguridad dentro del territorio de nuestro país corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas”.

En un comunicado, la dependencia apuntó que “existe una buena cooperación en materia de seguridad con el gobierno de los Estados Unidos, con base en nuestras leyes y los tratados internacionales adoptados por ambos países, siempre con respeto a la soberanía de nuestro país, que es irrenunciable”.

Daniel Crenshaw reconoce a la armada

Por: Redacción

A través de redes sociales, el exmarino y miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Daniel Reed Crenshaw, reconoció a la Armada de México por los operativos contra el crimen organizado realizados en altamar.

“Otro ejemplo impresionante de cómo se abate la actividad de los cárteles. ¡Felicitaciones a la Armada de México!”, posteó en su cuenta personal.

Además, Reed Crenshaw destacó que en la actualidad México y Estados Unidos viven un momento de cooperación nunca antes visto.

“La cooperación con Estados Unidos no ha sido tan sólida en años, lo cual es un testimonio tanto del presidente Trump como de la Presidenta Sheinbaum. Necesitamos más de esto”, escribió en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

En su post, compartió la publicación del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó del decomiso de 900 kilogramos de cocaína.

Además, destacó que ya suman 46 toneladas de drogas aseguradas en altamar durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Con este decomiso suman más de 46 toneladas de cocaína aseguradas en alta mar en la presente administración”, señaló el funcionario federal.