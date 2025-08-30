Exigen 50 ONG verdad y justicia para las víctimas

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este sábado, colectivos de todo el país exigieron “Verdad, justicia, protección y aparición con vida de personas defensoras, buscadoras y periodistas”.

En un comunicado, más de 50 organizaciones dijeron que es indispensable fortalecer la protección de las personas buscadoras de familiares desaparecidos, pues señalaron que, desde 2016, al menos 25 han sido asesinadas y tres permanecen desaparecidas.

Recordaron que esta fecha “nos invita a visibilizar la grave crisis que enfrenta México en esta materia”. Del 1 de enero al 28 de agosto de 2024, se registraron en el país ocho mil 705 personas desaparecidas y no localizadas; mientras que en el mismo periodo del 2025, son nueve mil 687, un aumento del 11.28 por ciento.

TE RECOMENDAMOS: Oncológicos ya distribuidos Detectan fallas en la solicitud de oncológicos

9,687 desaparecidos registrados de enero a agosto de 2025

Los colectivos señalaron que según fuentes oficiales, hay al menos 133 mil 33 personas desaparecidas en el país durante los últimos años, lo que evidencia no sólo la magnitud de la desaparición forzada, “sino también la crisis forense y de investigación que obstaculiza la identificación de personas, el esclarecimiento de los hechos y la garantía de justicia para las víctimas y sus familias.

“Estas familias no sólo cargan con el dolor que genera una desaparición, también enfrentan riesgos, agresiones y respuestas institucionales insuficientes para localizar a sus seres queridos y garantizar sus derechos a la justicia, verdad y garantías de no repetición y como personas defensoras de derechos humanos”, agregaron.

Entre las firmantes están: Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), conformada por Artículo 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), entre otras.