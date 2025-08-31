Mario Delgado: La segunda fase de Vive saludable, vive feliz alcanzará a 5 millones de jóvenes en las escuelas

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, encabezó la reunión interinstitucional para la segunda fase de la estrategia "Vive saludable, vive feliz".

Con el inicio del nuevo ciclo escolar 2025-2026, se pondrá en marcha la segunda fase de la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz, durante la cual se prevé que, de septiembre a diciembre de este año, se valore la salud de 5 millones más de alumnas y alumnos, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien agregó que esta acción forma parte de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), la cual busca hacer de las escuelas espacios saludables y libres de adicciones.

Al encabezar la Primera Reunión Interinstitucional para el arranque de esta segunda fase y con la presencia del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, Delgado Carrillo recordó que, durante la primera etapa de la estrategia nacional impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, 738 brigadas de salud, integradas por 7 mil 700 especialistas, valoraron a más de 4 millones de estudiantes de más de 27 mil escuelas.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, detalló la segunda etapa de la estrategia nacional "Vive saludable, vive feliz" en la reunión interinstitucional. ı Foto: SEP

Expuso que, durante esta segunda fase, se visitarán escuelas alejadas de las zonas urbanas en los estados del país, así como planteles indígenas y comunitarios, por lo que es importante asegurar que las mamás y papás firmen su consentimiento, lo entreguen a las maestras y maestros, a fin de que sus hijas e hijos asistan el día que la brigada de salud visite sus escuelas.

Delgado Carrillo solicitó a los Enlaces Estatales de la SEP, del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), de Becas para el Bienestar, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Secretaría de Salud y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), quienes estuvieron en la reunión, sensibilizar a las madres, padres y familias sobre el proceso de consulta y descarga del Informe de Resultados de la valoración de sus hijas e hijos, así como atender las sugerencias de los especialistas y acudir a las clínicas en caso de ser necesario.

Explicó que los informes de las y los niños ya valorados se entregarán físicamente a las madres y padres de familia junto con el paquete de Libros de Texto Gratuitos (LTG), para asegurar que los lleven a las clínicas y reciban la atención médica correspondiente. “En caso de presentar problemas de agudeza visual, recuerden que recibirán sus lentes de manera gratuita”, dijo.

Adicionalmente, durante las asambleas que realicen en las escuelas los Enlaces de Becas para el Bienestar, se sensibilizará a las madres y padres de familia para que lleven a sus hijas e hijos a las clínicas.

Por otro lado, el titular de la SEP los invitó a seguir promoviendo una alimentación sana y estilos de vida saludables, con el propósito de que la comida chatarra sea eliminada por completo de las escuelas.

Reveló que, como parte de las temáticas que se abordaron en el Consejo Técnico Escolar (CTE), en su Fase Intensiva, previo al inicio del año lectivo, se encuentran las relacionadas con la estrategia, como la invitación a consultar el Proyecto Comunitario Estrategia Nacional Vive Saludable, guía para el personal directivo y docente.

Finalmente, Delgado Carrillo afirmó que estos espacios de diálogo “son fundamentales para construir acuerdos y hacer suya la estrategia, para que juntas y juntos construyamos una vida saludable”.

A la reunión también asistieron el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud federal, Ramiro López Elizalde y la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), María del Rocío García Pérez.

