Abre periodo legislativo con agendas disonantes

El Senado de la República iniciará un nuevo periodo ordinario con los grupos parlamentarios perfilando agendas que muestran tanto puntos de encuentro como profundas divergencias.

Consultados por La Razón, los coordinadores y dirigentes de las principales fuerzas políticas delinearon sus prioridades. Mientras que Morena y sus aliados buscan consolidar las reformas impulsadas por la Cuarta Transformación y respaldar a la Presidenta Claudia Sheinbaum, la oposición, encabezada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), pretende abrir contrapesos, fortalecer la democracia y ofrecer alternativas en economía, seguridad y derechos laborales.

El Dato: El PT busca sacar temas como el fortalecimiento de la reactivación económica, el cuidado integral de la salud, la recuperación de los empleos y la protección de los trabajadores.

En esta pluralidad de agendas aparecen puntos de concordancia –como la atención a la salud, el bienestar animal y la seguridad–, pero también discordancias de fondo: Morena y sus aliados apuestan por apuntalar al Ejecutivo, mientras que PAN y MC insisten en limitar la concentración de poder y frenar la “militarización”.

Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena en la Cámara alta, adelantó que la bancada pondrá el foco en reformas de carácter legal que acompañen los cambios constitucionales impulsados por la mayoría.

“Vamos a esperar que la Cámara de Diputados dictamine sobre extorsión, y nosotros lo podamos atender. Va a venir la nueva ley aduanera, vamos a trabajar para una revisión integral de una ley que tiene muchísimos años, más de un siglo, que es sobre rifas y sorteos”, señaló, y adelantó que revisarán la Ley de Bienestar Animal y normas para los pueblos indígenas como sujetos de interés público.

“Nuestro movimiento es pacífico y así nos mantenemos: vamos a trabajar en un amplio diálogo con aliados y con la sociedad para cuando llegue la iniciativa de reforma político-electoral”, puntualizó Mier. Dicha iniciativa se tiene contemplada para enero del 2026.

La segunda fuerza en el Senado, el PAN, definió este fin de semana como prioridades la defensa de la democracia. Durante su plenaria, Jorge Romero, líder nacional del blanquiazul, señaló que “nuestra máxima meta es ver cómo ayudamos a la gente y defenderlas ante el gobierno autoritario de Morena”.

“El objetivo central es impulsar propuestas que contribuyan a mejorar la salud para millones de personas, que puedas salir a las calles libremente, y en cómo se cuida la economía de las familias mexicanas, que te alcance más”, señaló.

La bancada liderada por Ricardo Anaya priorizará iniciativas en salud, seguridad y economía familiar, en un paquete de iniciativas que incremente el poder adquisitivo y atienda de manera directa las “necesidades ciudadanas”.

La presidenta del Partido Verde, Karen Castrejón, comentó que su bancada —recién estrenada como tercera fuerza política luego de que el PRI perdiera un integrante de su grupo— trabajará en incentivos fiscales a empresas que apoyen a personas con discapacidad, así como en reformas al ISR y al Infonavit. También planteó “elevar sanciones contra donatarias que desvíen recursos y consolidar una Ley General de Bienestar Animal que dé uniformidad a las normas estatales”.

En materia ambiental, el Verde retomará la Ley de Economía Circular, mientras que en seguridad respaldarán “innovaciones tecnológicas coordinadas con la Secretaría de Seguridad”.

La bancada de MC, encabezada por Clemente Castañeda, concentrará su agenda en siete grandes temas: una nueva Ley General de Aguas, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la creación de un sistema nacional de cuidados, el establecimiento de un salario mínimo de 10 mil pesos, acceso universal a vivienda y una cruzada nacional en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

También, un plan nacional de paz que privilegie el fortalecimiento de las policías locales frente a la militarización. “Sí hay alternativa a la militarización”, sostuvo Castañeda, al remarcar que el objetivo es impulsar contrapesos civiles y una reforma profunda a las fiscalías.

En medio de un panorama polarizado, el PRI busca reposicionarse como una fuerza capaz de inclinar la balanza en temas clave. La secretaria general del partido, Carolina Viggiano, reconoció que el reto del tricolor será recuperar presencia política en el Congreso y, al mismo tiempo, fijar posturas que lo distingan del oficialismo sin cerrarse a la negociación.

“El PRI llega con la responsabilidad de defender las instituciones, de ser un contrapeso cuando sea necesario, pero también de apoyar lo que beneficie al país”, dijo, y subrayó que la prioridad inmediata de su bancada estará en la seguridad y el fortalecimiento del federalismo, con una visión a largo plazo en materia económica.

Nueva era en el Congreso ı Foto: Imagen: La Razón de México

Alito “nos ayuda”, asegura Alcalde Luján

Por: Yulia Bonilla

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, desestimó las posibles movilizaciones que se previeron a raíz del enfrentamiento a golpes que hubo entre el senador morenista Gerardo Fernández Noroña y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, cuyas acciones consideró una “ayuda” para demostrar lo que representa la oposición.

Señaló que la oposición que se observa es una “muy violenta” que se ha negado al diálogo. Opinó que, con las acciones emprendidas en días recientes por parte de Moreno Cárdenas, lo que ven es que “va directito al basurero de la historia” y refirió que incluso ya ha perdido confianza entre la población.

“Él representa la corrupción, la violencia, el cinismo, los lujos... Nos ayuda, porque son tan cínicos y son tan obvios que la gente logra identificar lo que representan”, dijo.