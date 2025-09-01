Asistencia a asunción del PJF divide a la oposición

La rendición de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), prevista para este lunes en el Senado de la República, se realizará con un escenario dividido entre la oposición: Movimiento Ciudadano (MC) confirmó su asistencia, el PRI decidió no presentarse y el PAN mantiene en suspenso su postura.

El coordinador emecista, Clemente Castañeda, anunció que sus senadores acudirán al acto protocolario, aunque subrayó que su presencia no implica un aval irrestricto. “En reunión con el grupo parlamentario, tanto de la Cámara de Diputados como con nuestra dirigencia nacional, acordamos que las y los senadores de Movimiento Ciudadano estaremos presentes en la toma de protesta el lunes”, señaló.

Castañeda aclaró que MC mantiene un fuerte cuestionamiento a la reforma judicial, pero reconoció que, a partir de este lunes, existirá “un poder constituido del Estado mexicano y les vamos a exigir, como le exigiremos a cualquier otro juzgador, imparcialidad y, sobre todo, distancia del régimen oficial que puso ahí a muchos”.

El líder emecista fue enfático en que no habrá un cheque en blanco para los jueces y magistrados que asuman funciones.

En contraste, el PRI adelantó que no asistirá. La secretaria general de ese partido y senadora, Carolina Viggiano, en entrevista con La Razón, calificó el proceso como una “farsa” y aseguró que el procedimiento deteriora la división de poderes.

“Nosotros no vamos a estar presentes. Nosotros no estamos de acuerdo con toda esa farsa. Es muy lamentable que estemos en el lugar que hoy estamos, en una selección de juzgadores que muchos de ellos no tienen la experiencia. Puede haber sus excepciones, como toda regla, pero nosotros pensamos que esto deteriora enormemente la división de poderes”, dijo.

Agregó que la designación carece de legitimidad, “porque a la vista de todos quedó claro que fueron electos con acordeones. Tenemos ahí un tema que ha quedado claro para todos, excepto para los magistrados electorales”.

Advirtió que, con este proceso, se pierde la oportunidad de un verdadero escrutinio sobre los perfiles judiciales. “Al Senado sí tendrían que haber mandado gente calificada, porque el Senado no hubiera tenido ninguna justificación de no revisar exhaustivamente. Estoy segura de que la comunidad jurídica y también la sociedad civil, en su conjunto, hubiera podido asomarse y revisar en mejor medida los perfiles”, expuso.

Por su parte, el PAN mantiene su definición en el aire. El presidente del partido albiazul, Jorge Romero, reconoció que no se ha determinado cómo actuará el lunes, aunque descartó que su presencia implique un respaldo al procedimiento.

El panista insistió en que la reforma judicial respondió a un interés de control político. “No vamos a llegar a aplaudir y a avalar lo que es el producto de un proceso que hemos descalificado desde el principio. Porque claro que este país necesitaba una reforma judicial, pero necesitaba una reforma judicial para la gente. ¿Y qué fue la reforma judicial? Simple y sencillamente, un método de selección de jueces para desplazar a los que no le quisieron obedecer al régimen”, acusó.

Romero concluyó que Acción Nacional vigilará el desempeño del nuevo poder y que sus primeras pruebas serán clave. “No es un Poder Judicial que llegue con legitimación de origen. Tenemos fe por la República, que logren una legitimación a posteriori por su ejercicio, léase por sus sentencias”, dijo.