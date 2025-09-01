Claudia Valle y Gilberto de Guzmán Bátiz García rinden protesta como magistrados del TEPJF.

Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García rindieron protesta como los nuevos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), durante una sesión solemne en el Senado de la República.

Ambas personas obtuvieron más de 4 millones de votos, después de la primera elección judicial, celebrada el pasado 1 de junio del 2025. Los dos magistrados aparecían en los tan polémicos acordeones.

Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García ahora se integraron como miembros de la Sala Superior del TEPJF, actualmente conformada por los siguientes magistrados:

Mónica Soto Fregoso

Janine M. Otálora Malassis

Felipe de la Mata Pizaña

Reyes Rodríguez Mondragón

Felipe Alfredo Fuentes Barre

De esta forma, la Sala Superior del TEPJF quedó completa pues, desde 2023, el Tribunal Electoral sesionaban con la ausencia de dos magistrados, luego de que el propio Senado postergó los nombramientos.

Al concluir la sesión donde rindieron protesta, los nuevos magistrados acudieron al pleno del Senado de la República para recibir la constancia del acto.

Gilberto de Guzmán Bátiz, presidente del TEPJF

Por ley, Gilberto de Guzmán Bátiz, candidato que recibió el mayor número de votos, presidirá la Sala Superior del TEPJF por un periodo de 2 años, que iniciarán el 1 de noviembre de 2025 y concluirán el 31 de octubre del 2027.

Además, el ahora magistrado del TEPJF también rindió protesta al cargo por un periodo de 8 años, al igual que Claudia Valle Aguilasocho.

