En instalación de la nueva SCJN, Hugo Aguilar promete austeridad, claridad y certeza

Durante la instalación del pleno, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, afirmó que comienza un capítulo inédito en la historia judicial de México. También prometió austeridad, cercanía y certeza.
“Habrá tribunales que protejan al débil”, aseguró el presidente de la SCJN en su primer mensaje emitido desde el pleno donde también se encontraba Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
En ese sentido, dijo que la Corte dejó de ser elitista, por lo que ahora será más cercana y accesible a la gente que eligió por voto popular a los nuevos integrantes.
Tras rendir protesta, nuevos ministros abren las puertas de la SCJN
“Estaremos abiertos a dialogar con las víctimas, estaremos abiertos al escrutinio de los medios de comunicación y de la sociedad en general”, abundó.
Además, prometió austeridad que no afecte la calidad de la justicia, pues se busca erradicar los privilegios y el nepotismo para modernizar a la SCJN a fin de que “llegue muy lejos”.
En ese sentido, el ministro presidente de la Corte anunció recortes a los salarios de los ministros, así como la eliminación del seguro de gastos médicos mayores y la eliminación del seguro de jubilación anticipada. Agregó que todos los integrantes del pleno se atenderán en el ISSSTE.
Entre los personajes que acudieron a la sesión de instalación destacan:
- Ernestina Godoy, consejera Jurídica de la Presidencia
- Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación
- Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México
- Juan ramón de la fuente, secretario de Relaciones Exteriores
- Marcelo Ebrard, secretario de Economía
- Integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
- Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados
- Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado
