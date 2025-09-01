Hazaña colectiva de la 4T está dejando huella y es referencia a nivel mundial: Sheinbaum

El Gobierno de México trabaja con honestidad, da resultados y pone en el centro al pueblo, cuyos avances alcanzados al día de hoy se deben a un esfuerzo conjunto de la sociedad y el gobierno de la transformación, “una hazaña colectiva que está dejando huella y está siendo una referencia en el mundo”, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Destacó que el logro más importante de la Cuarta Transformación ha sido la hazaña colectiva de reducir la pobreza y la desigualdad, con el modelo del humanismo mexicano que permitió sacar de esta condición a 13.4 millones de personas, y 1.7 millones salieron de la pobreza extrema.

En el informe de más de mil 200 hojas que fue entregado al Congreso de la Unión, la mandataria aseguró que se está construyendo un Estado social, democrático, un gobierno del pueblo, con honestidad, democracia, eficiencia y una visión humanista.

“Nunca antes tantos mexicanos, en este caso 10 por ciento de la población, habían superado la condición de pobreza en tan poco tiempo. En 2018, 51.9 millones de mexicanos vivían en condiciones de pobreza, 41.9 por ciento de la población; en 2024 se registraron 38.5 millones que mantenían esa condición, 29.5 del total, menos de un tercio de los mexicanos, el nivel más bajo en la historia”, dijo.

No obstante, reconoció que salvo 34 por ciento de la población carece de acceso a la salud, lo cual contrasta con que 68.8 millones de personas demandaron atención médica en 2024 y 68.6 por ciento sí la recibieron, 99.7 por ciento, según datos del INEGI.

Añadió que la desigualdad también se redujo significativamente entre 2018 y 2024. El Coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, pasó de 0.426 a 0.391. “Somos el segundo país con menor desigualdad de América , después de Canadá (0.302)”, subrayó la titular del Ejecutivo federal.

Destacó que, en dicho periodo las percepciones de la población aumentaron 15.6 por ciento, es decir, 38 millones de familias incrementaron sus ingresos en tres mil 515 pesos para alcanzar 25 mil 955 pesos como ingreso mensual promedio en 2024 , impulsado por el trabajo, pensiones, programas sociales e inversión pública.

En cuanto al bienestar social, Claudia Sheinbaum enfatizó que este año se alcanzó un presupuesto histórico de 836 millones de pesos destinado a adultos mayores, mujeres, estudiantes, jóvenes y personas con discapacidad. Aunado a ello, se suman los programas Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina y Salud Casa por Casa.

Programas sociales alcanzan a más de 30 millones de personas

Informó que los beneficios de los programas sociales llegan a 30 millones de familias mexicanas; el salario mínimo se duplicó en términos reales desde 2018 y este año alcanza los 278.80 pesos diarios, ocho mil 634 pesos mensuales; además, en materia de empleo sumaron 23 millones 591 mil 691 trabajos formales , la cifra más alta en su historia.

Enfatizó también que la economía mexicana está fuerte y creciendo, a pesar de las alteraciones comerciales, existe confianza internacional en el país. Añadió que, con la participación del sector privado, este año hay en proceso 162 obras públicas de infraestructura en todos los estados del país.

La Presidenta mencionó en su informe, que se gobierna con ética, sin privilegios, combatiendo la corrupción. “Para el combate frontal a la corrupción, se consolidó un modelo de gobierno más eficiente y cercano a la gente que tiene el propósito de eliminar el influyentísimo, nepotismo e impunidad”, agregó.

Hizo notar que el dinero del pueblo se maneja con honestidad y transparencia, bajo el principio de la austeridad republicana, para garantizar los apoyos a los programas sociales, cruciales para mejorar la calidad de vida de la población y reducir la pobreza.

Sheinbaum destaca aseguramiento de fentanilo con estrategia de seguridad

En materia de seguridad se estableció la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, con cuatro ejes: la atención a las causas; el fortalecimiento de la Guardia Nacional; el uso de la investigación y la inteligencia; y la coordinación estatal y municipal.

Lo anterior, apuntó, permitió reducir en 25.3 por ciento el promedio diario de víctimas de homicidio doloso y 20.8 por ciento los delitos de alto impacto a nivel nacional, entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de julio de 2025.

Puntualizó que con mecanismos de coordinación y colaboración en tareas de inteligencia se llevaron a cabo 25 mil 329 detenciones, 13 mil armas incautadas, mil 424 kilos de fentanilo, además de 69 toneladas de metanfetaminas; cerca de 60 toneladas de cocaína y casi 60 toneladas de marihuana.

