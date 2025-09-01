Piden a nueva SCJN justicia al pueblo y no más corrupción; oposición advierte que es ilegítima

Gobernadores del país calificaron como un hecho histórico la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con cinco ministras y cuatro ministros, y confiaron que las personas juzgadoras representen verdaderamente al pueblo con justicia social y que nunca más la corrupción tenga cabida en los tribunales.

Sin embargo, diputados y senadores de la oposición aseguraron que con esta etapa se acaba la República e inicia un régimen autoritario, disfrazado de un falso mandato popular, ya que la nueva Corte, dijeron, es ilegítima porque nace de la violación a la Constitución con una mayoría falsa.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa aseguró que “no le vamos a fallar a México. Esta generación de juzgadores, además de experiencia y conocimiento, tiene un gran compromiso social y saben el reto de reconciliar a los jueces con la población, y hoy estamos en esa ruta”.

Nueva etapa en la SCJN con ministros del pueblo

Al asistir a la ceremonia de instalación de la SCJN, el gobernador de Tabasco, Javier May, resaltó que es un día histórico para el país porque, “por fin, el Poder Judicial tiene personas juzgadoras que han sido electas por el pueblo de manera democrática”.

Representa, añadió, “una victoria más de las y los mexicanos , resultado de la Cuarta Transformación, que es total y llegó para quedarse”.

En tanto, Mara Lezama, mandataria estatal de Quintana Roo, aseveró que con este hecho inicia una etapa trascendental en el Poder Judicial, pues “por primera vez, el pueblo tiene la capacidad de decidir quién imparte justicia. Que las y los jueces representen verdaderamente al pueblo con justicia social y que nunca más la corrupción tenga cabida en nuestros tribunales”.

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, coincidió en este hecho histórico donde asumen los nueve ministros y ministras de la Corte electos mediante voto popular, el 1 de junio pasado.

“Confiamos en que esta nueva etapa, las y los ministros del pueblo, se mantendrán sensibles a las exigencias y anhelos de las y los mexicanos; y que, así, avanzaremos en la construcción de una justicia verdaderamente justa”, señaló.

Oposición critica nuevo Poder Judicial

Contrario a la postura de festividad, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que “la justicia en México fue arrasada, tribunales sometidos, jueces convertidos en empleados del poder y organismos autónomos desaparecidos. Morena no reformó, destruyó, y con ello dejó indefenso al pueblo frente al crimen y la corrupción”.

La senadora del PAN, Lilly Téllez, afirmó que este 1 de septiembre se acaba la República y en la SCJN inicia un régimen autoritario, disfrazado de un falso mandato popular.

“La nueva Corte es ilegítima, nace de la violación a la Constitución con una mayoría falsa. Nueve de cada 10 mexicanos la rechazaron. Lo advertí hace un año, es traición a la patria”, publicó en su cuenta de X.

Su compañera de partido, la vicecoordinadora en San Lázaro, Noemí Luna Ayala, refirió que no hay que engañarse, ya que “el nuevo Poder Judicial no nace de la democracia , nace de la imposición de un proceso lleno de irregularidades. Es un retroceso porque Morena no quiere jueces que interpreten la Constitución, quiere jueces que obedezcan a la Presidenta”.

La senadora priista Carolina Viggiano, resaltó que este nuevo Poder Judicial “nace del fraude y la sobrerrepresentación; del robo de senadores hasta los ‘acordeones’. Aprobado por una mayoría espuria: podrá tener legalidad, pero jamás legitimidad”, puntualizó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr