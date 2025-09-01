Toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial.

Los 881 nuevos integrantes del Poder Judicial acudieron al Senado de la República para rendir protesta al cargo. Los primeros en hacerlo fueron los ministros y ministras electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezados por Hugo Aguilar.

Este acto, ocurrió después de la primera elección judicial en la historia de México, donde se eligieron 881 personas juzgadoras.

Así recibieron en el Senado a Hugo Aguilar Ortiz, nuevo presidente de la SCJN. ı Foto: Especial.

El acto estuvo presidido por Laura Itzel, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, quien estuvo acompañada por Ernestina Godoy Ramos, consejera Jurídica de la Presidencia, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, y de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto.

Previo a la toma de protesta, Clemente Castañeda, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, aseguró que la reforma judicial ha fallado, porque la justicia no ha sido pensada para todas las personas. Ante ello, pidió a los nuevos ministros que hagan su trabajo con autonomía y profesionalismo.

“Les exigimos que actúen con legalidad, autonomía y espíritu republicano”, señaló Clemente Castañeda en su posicionamiento ante los nuevos integrantes.

En su participación, el senador Waldo Fernández González, del Partido Verde, afirmó que los nuevos integrantes del Poder Judicial tienen en sus manos la protección de los derechos humanos, dar justicia para los no sentenciados, brindar justicia para las mujeres y para las víctimas de delitos.

“Hoy los nuevos integrantes del Poder Judicial adquieren un compromiso con el pueblo de México, que los eligió”, señaló.

PAN abandona toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial

Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, acusó que la reforma judicial fue un proceso repleto de irregularidades desde la votación hasta la aplicación.

Además, anunció que los legisladores del Partido Acción Nacional no estarán presentes en la toma de protesta de los nuevos magistrados, como acto de protesta.