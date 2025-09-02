Nuevos ministros de SCJN rinden protesta en el Senado

Los 9 ministros de la SCJN rindieron protesta, ayer, en el pleno de la Cámara alta.

Con el enérgico “¡Sí, protesto!”, las y los ministros de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sellaron el largo camino de la reforma al Poder Judicial, luego de rendir protesta ante el pleno del Senado.

En sesión solemne, la 4T reconoció a los nuevos integrantes con gritos de “¡ministros del pueblo!”, mientras que el PAN y Movimiento Ciudadano subrayaron que su presencia en la ceremonia no representa un cheque en blanco para los nuevos juzgadores, en tanto que los escaños del PRI permanecieron vacíos.

El Dato: También fue designada Surit Berenice Romero como integrante del Órgano de Administración Judicial con 80 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones de MC.

Los ministros Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Azael Figueroa, Irving Espinosa, Sara Irene Herrerías y Arístides Gerrero —quien acudió en silla de ruedas tras sufrir un accidente automovilístico— fueron investidos después de recibir un largo aplauso de Morena y sus aliados.

Cinco de las seis bancadas que conforman el Senado fijaron su posicionamiento. En su turno, Ricardo Anaya, coordinador del PAN, enfatizó la distinción entre legitimidad de origen y de ejercicio.

“No venimos a insultar ni descalificar, pero tampoco a callar. La autoridad que surge de un proceso fraudulento no tiene legitimidad de origen. (Ante ello) la prueba de fuego será adquirir legitimidad en el ejercicio. México estará observando sus sentencias, por sus sentencias se les conocerá”, afirmó.

Mientras, desde su escaño, la panista Lilly Téllez mostró una gran fotografía de uno de los acordeones utilizados en esa jornada electoral. Tras las palabras de Anaya, el PAN abandonó el pleno.

En su intervención, Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de MC, señaló que la reforma judicial aprobada recientemente no busca mejorar la justicia ni facilitar la denuncia o investigación de delitos, sino “purificar” políticamente al Poder Judicial (PJ).

“El mecanismo de elección plagado de irregularidades del cual emana el nuevo PJ abre una enorme interrogante sobre las condiciones que tendrán las y los juzgadores para desempañar con imparcialidad e independencia su trabajo”, dijo.

Por Morena, Sasil de León resaltó: “El peso histórico de la profunda transformación del país emprendida (…) está en sus manos, en cada sentencia, en cada acuerdo, en cada dictado, en cada acto de autoridad. Es tiempo de corregir, pero también es tiempo de impartir y de socializar la aplicación de la justicia, de desterrar los vacíos que sectarizaron la aplicación de la ley”.

En la sesión, rindieron protesta los integrantes del Tribuna de Disciplina Judicial (TDJ), de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); así como magistrados y jueces de circuito.

En carpas blancas instaladas en el Patio del Federalismo, aguardaron su turno los 464 magistrados de circuito y los 386 jueces de distrito con quienes cerró la velada. Observaron el desarrollo de la sesión en medio de una noche fría y muchos de ellos pasaron a rendir protesta pasada la medianoche.