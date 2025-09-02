Regresan a clases 29 millones de estudiantes en el país: SEP

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el titular de la SEP, Mario Delgado, ayer.

Al poner en marcha el Ciclo Escolar 2025-2026 en todo el país, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó que ayer 23.5 millones de niñas y niños de educación básica regresaron al tercer ciclo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) en todo el país, así como 5.6 millones de nivel medio superior.

Desde la Escuela Secundaria Diurna N°1 “César A. Ruiz”, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, detalló que los estudiantes de educación básica asisten a 231 mil 600 escuelas, dirigidas por un millón 241 mil maestras y maestros. Asimismo, en el nivel medio superior están de vuelta 5.6 millones de estudiantes en más de 21 mil 100 escuelas, con 424 mil docentes.

“O sea que hoy estamos regresando 29 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; y ya con educación superior, que algunos han iniciado y otros lo harán muy pronto, vamos a llegar a los 34 millones de estudiantes que tenemos en el Sistema Educativo de México”, abundó.

Acompañado de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, Delgado Carrillo afirmó que el nuevo año lectivo será un espacio para consolidar la NEM, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y convertir los Consejos Técnicos Escolares (CTE) como comunidades de aprendizaje y de transformación de la enseñanza.

En el acto, el secretario informó a los alumnos de primer ingreso de secundaria que ya serán beneficiarios de la beca Rita Cetina, y adelantó que “no sabemos todavía cuándo y cuántos grados, pero la beca va a seguir creciendo” a nivel primaria.

Además, dio a conocer que continuó la aplicación de la campaña Vive Feliz, Vive Saludable, diseñada para vigilar la salud de niños, niñas y adolescentes en las escuelas. Esta acción incluyó revisiones médicas periódicas y talleres escolares.

Para promover el cambio social en el que prevalezcan la igualdad, el respeto, la no discriminación y la eliminación de la violencia, la secretaria de las Mujeres informó que en este arranque de ciclo escolar se repartirán seis millones de cartillas de Derechos de las Mujeres a estudiantes de secundaria: “Esta Cartilla es para ustedes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos ha encargado entregárselas”.

En su oportunidad, la Jefa de Gobierno detalló que ayer dos millones de niñas, niños y jóvenes de educación básica y media iniciaron o retomaron clases en siete mil escuelas públicas y privadas de la capital, por lo cual se implementó un operativo de seguridad con la participación de 15 mil policías.

Al concluir la ceremonia, el titular de la SEP, la mandataria capitalina y la secretaria de las Mujeres entregaron a estudiantes Libros de Texto Gratuitos de primero, segundo y tercer año de secundaria.