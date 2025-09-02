Sheinbaum agradece apoyo de gobernadores para reforzar seguridad en los estados

Gobernadores participan en la sesión donde se aprobaron acuerdos para reforzar seguridad y búsqueda de personas desaparecidas.

La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció el apoyo de los gobernadores estatales para reforzar la seguridad en las diferentes entidades del país, tras los acuerdos alcanzados en la 51ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

“Con las y los gobernadores, acordamos fortalecer la coordinación para mantener la disminución de delitos en el país. Agradezco su apoyo y asistencia al Primer Informe de Gobierno y al Consejo Nacional de Seguridad Pública”, escribió la presidenta en X al término de la sesión.

Durante el encuentro, el Consejo aprobó por unanimidad dos acuerdos para fortalecer las policías estatales y mejorar el sistema de búsqueda de personas desaparecidas. Sheinbaum recalcó que se trata de “aterrizar la estrategia nacional a nivel estatal” mediante inteligencia, investigación y cooperación con la Federación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que en los primeros 11 meses del sexenio los homicidios dolosos se redujeron 25 por ciento y se realizaron más de 30 mil 700 detenciones.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, exhortó a los congresos locales a armonizar la legislación en desapariciones, al señalar que seis estados aún carecen de fiscalías especializadas.

Al término de la sesión, varios gobernadores expresaron sus inquietudes y reconocieron los avances en seguridad logrados gracias a la coordinación con la Federación. La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó el trabajo conjunto con la presidenta y el Gabinete de Seguridad en su entidad.

De igual manera, los gobernadores de Coahuila y Querétaro, Manolo Jiménez y Mauricio Kuri, agradecieron la coordinación en temas de seguridad, y señalaron que la estrategia nacional ha dado buenos resultados en sus estados.

