“Colaboración, con respeto a la soberanía”

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo ayer una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con quien destacó la importancia de la cooperación con respeto a la soberanía y a la integridad territorial.

Durante el encuentro, que se prolongó por alrededor de una hora 40 minutos, ambas delegaciones concretaron un acuerdo para colaborar mutuamente en materia de cooperación fronteriza, teniendo como eje el respeto a la soberanía de ambas naciones.

El Tip: En el gobierno de AMLO se estableció con Joe Biden, en materia de seguridad entre ambos países, el Entendimiento Bicentenario, que reemplazó a la Iniciativa Mérida.

“Durante el encuentro cordial con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, acordamos el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, luego de varios meses de trabajo. Está basado en cuatro ejes: Reciprocidad; respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada, así como confianza mutua”, escribió la mandataria en sus redes sociales.

Al respecto, el funcionario estadounidense agradeció a Sheinbaum Pardo por la colaboración mostrada para fortalecer la seguridad en ambas naciones. Destacó que México ha tomado las medidas para desmantelar a los grupos del crimen organizado y también se ha actuado respecto al acuerdo para compartir agua, así como promover la relación comercial.

De izq. a der.: Ronald Johnson, Marco Rubio, la Presidenta Claudia Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente, Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch, ayer. ı Foto: Especial

“Gracias a nuestra colaboración con la Presidenta @Claudiashein, Estados Unidos y México han fortalecido la seguridad fronteriza, han tomado medidas para desmantelar los cárteles, han avanzado en el intercambio de recursos hídricos y han promovido nuevas oportunidades económicas. Hoy abordamos estos temas y la importancia de resolver las barreras comerciales y no comerciales, de acuerdo con la política exterior de ‘América Primero’ de Donald Trump”, dijo.

Más temprano, en su conferencia, la Presidenta precisó que en cuanto al tema de seguridad, no sería la firma de un acuerdo, sino solamente concretar la puesta en marcha del Programa de cooperación sobre seguridad fronteriza, en la que, además, se realizaría una presentación de los logros de la estrategia de seguridad en la que se ha colaborado conjuntamente en el marco del respeto a la soberanía.

Asimismo, se negó a entrar en debate acerca de las recientes declaraciones de su homólogo, Donald Trump, quien recientemente aseguró que ella tiene miedo a la incursión del Ejército estadounidense, e insistió en asegurar que se busca una relación de respeto y negó que exista tal temor.

“No voy a entrar en el debate, pero en este caso, ya lo he dicho en otras ocasiones, porque no es la primera vez que lo menciona: respetamos mucho la relación México-Estados Unidos, al presidente Trump y pues no, no es verdad esto, esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación”, enfatizó.

Además, le agradeció por las menciones positivas que el republicano hizo en referencia a ella: “Lo importante aquí es lo importante para el pueblo de México, que hemos logrado entendimiento con el gobierno de Estados Unidos, que no ha sido fácil en muchos temas. En el tema comercial, todavía queremos llegar a un mejor entendimiento para fortalecer nuestro comercio con Estados Unidos”.

En otro momento, la titular del Ejecutivo federal subrayó que no hay presiones de aquel país hacia México y comentó que aún cuando EU sea una potencia, nuestro país también lo es en cultura, que además se complementa con el apoyo de la población que, aseguró, es “enorme”.

Puntos básicos

El programa de cooperación está basado en cuatro ejes:

Reciprocidad

Respeto a la soberanía e integridad territorial

Responsabilidad compartida y diferenciada

Confianza mutua

Gobernadores celebran encuentro binacional

› Por Alan Gallegos y Claudia Arellano

La Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) celebró la reunión que sostuvieron la Presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ayer, en Palacio Nacional.

En un comunicado resaltaron “los acuerdos de gran relevancia para el futuro de ambas naciones” y respaldaron los principios que guiaron la reunión, como la cooperación efectiva, respeto a la soberanía y búsqueda de un desarrollo compartido que se traduzca en el bienestar para la sociedad.

“Saludamos este diálogo franco y constructivo, que fortalece el papel de nuestro país como un socio estratégico y respetado en la región y abre nuevas rutas de cooperación basadas en la confianza y beneficio mutuo”, indicaron.

También refrendaron su disposición para acompañar los acuerdos alcanzados y trabajar de manera coordinada con el Gobierno de la República, a fin de que los compromisos se reflejen en mayor seguridad, crecimiento económico y prosperidad para todas las familias de México.

En tanto, legisladores de oposición y de la 4T celebraron el encuentro bilateral, y destacaron la voluntad de ambos países de mantener buenas relaciones.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, convocó a “cerrar filas con y estar muy presentes en que los acuerdos a los que llegue, respaldarlos y sumarnos a la convocatoria de la unidad nacional”.

Por su parte, el vocero del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring, indicó que a pesar de que no se ha firmado ningún acuerdo, su bancada valora la reunión para coordinar esfuerzos en materia de seguridad, pues desde enero, su partido propuso un acuerdo específico en materia de seguridad pública con EU para considerar en la renegociación del T-MEC, a fin de combatir la violencia y el crimen organizado.

“Vemos con mucho agrado que finalmente se haya dado la reunión que, aunque no han firmado el acuerdo bilateral que propuso Acción Nacional (...) vemos con buen agrado que se retoma el espíritu de lo que propusimos antes que el Gobierno federal y antes que nadie en nuestro país”, comentó.