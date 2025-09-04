‘Fue una reunión cordial y el resultado es bueno para el país’: Sheinbaum

Sobre la reunión que sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó este jueves que “fue una reunión muy cordial”.

Durante su conferencia de este jueves, la Presidenta dijo que “explicamos que en los años anteriores creció mucho el fenómeno migratorio de personas de otros países, porque la cantidad de mexicanos que migran a Estados Unidos ha disminuido muchísimo, les presentamos también los avances que hay en seguridad, y ellos también, a su vez, presentaron también algunos temas”.

Claudia Sheinbaum preciso que durante la reunión, Marco Rubio no le solicitó que hubiera más agentes estadounidenses para el combate al narcotráfico.

TE RECOMENDAMOS: Estrategia Nacional de Seguridad Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 3 de septiembre de 2025

“Ellos saben que nosotros tenemos un protocolo para aprobar agentes de las distintas agencias en nuestro país, tenemos una Constitución que habla de ello y la Ley Nacional de Seguridad, entonces no fue tema en la plática”, refirió Claudia Sheinbaum.

“La decisión sobre enviar a una persona a Estados Unidos, sea por la Ley Nacional de Seguridad o por extradición, es una decisión soberana, por supuesto que es a solicitud de Estados Unidos, pero la decisión se toma aquí en función de los beneficios para la seguridad y la paz en nuestro país, y es parte de la colaboración, pero la decisión se toma en el Consejo Nacional de Seguridad, a partir de un análisis de riesgo que se hace para nuestro país, y hay otros casos en donde hay ya una orden de extradición, que no tienen amparo y que se ejecuta de inmediato”, explicó Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum reveló que durante su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, Omar García Harfuch, planteó el tema de por qué había aumentado la inseguridad en Sinaloa y la detención de Ismael “El Mayo” Zambada".

Claudia Sheinbaum dijo que se habló de “algunos objetivos que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá”.

Claudia Sheinbaum refirió que el “programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley” entre México y Estados Unidos establece la creación de un grupo de trabajo conformado por el titular de la SSPC; los secretarios de la Defensa, Marina, Relaciones Exteriores y la FGR.

Claudia Sheinbaum detalló que este grupo de trabajo se reunirá periódicamente para hacer una valoración de los objetivos que nos planteamos", como la disminución del tráfico de fentanilo y el tráfico de armas.

Claudia Sheinbaum reitero que en el “programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley” no está planteado el envío de más efectivos de las Fuerzas Armadas de México a la frontera norte del país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR