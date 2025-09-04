Prende alerta en BCS y Sonora huracán Lorena

Pese a la previsión de que su impacto ocurra cerca de este fin de semana, las fuertes lluvias ocasionadas por el huracán Lorena en su categoría 1 comenzaron a dejar intensas inundaciones en algunos estados, principalmente del norte del país, ocasionando que incluso las autoridades decretaran la suspensión de algunas actividades para evitar riesgos a la población.

Durante la madrugada de este miércoles, el ciclón pasó de ser tormenta a huracán categoría 1, bajo la advertencia de crecer en las primeras horas de hoy. No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que, debido a la disminución de las temperaturas conforme se acerca al territorio mexicano, su intensidad podría disminuir de manera rápida, lo cual no significará una disminución en las lluvias.

El Dato: Debido a las fuertes ráfagas, se registran olas de 4 a 6 metros de altura en la costa de Baja California Sur y olas de 3 a 4 metros de altura en costas de Sinaloa y Nayarit.

“Pero a la hora de debilitarse, también ese mismo flujo de viento del suroeste es el que va a desplazar toda la nubosidad, precisamente a la derecha de la trayectoria, y por eso es que las lluvias que se están esperando, nosotros estamos estimando que los máximos acumulados justo los van a tener en esta región de Santa Rosalía, pero pegado hacia la costa del mar de Cortés.

“Nosotros vemos el escenario donde los mayores acumulados los van a tener justo en esta región, que ya son los límites con Baja California, y ahí es donde deben tener mucho cuidado, porque, por la trayectoria que está siguiendo y los vientos que va a haber el día de mañana, ahí es donde vemos que va a haber el mayor acumulado de lluvia”, alertó hacia la noche el coordinador del SMN, Fabián Vázquez Romaña.

Debido a la intensidad de las precipitaciones que cayeron desde el miércoles, las autoridades en los estados de Sonora y Baja California Sur ordenaron la suspensión de clases. En este segundo, también se decretó la pausa temporal de servicios en algunas unidades de salud, como el Hospital Salvatierra, así como el cierre de los puertos a la navegación. No obstante, se habilitaron 35 refugios para la población en las zonas que se evaluaron de alto riesgo hacia el cierre de este miércoles y se implementaron jornadas de desazolve.

Imágenes que comenzaron a circular hacia la tarde y noche mostraron las inundaciones con las que, en puntos como Hermosillo, Sonora, el agua ingresó hasta los hogares y afectó las pertenencias de las familias.

La alerta por el ciclón ocasionó que la Embajada de Estados Unidos en México emitiera una alerta a sus ciudadanos, al advertir que las condiciones se consideraban “extremadamente peligrosas” en la costa, por las precipitaciones.

Hasta las 21:30 horas, el centro de este fenómeno se ubicaba a 310 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas y a 200 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, ambas localidades de Baja California Sur, con vientos de hasta 130 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que las precipitaciones en esta región del país podrían acompañarse por descargas eléctricas y granizo, que podrían derivar en inundaciones, deslaves, caída de árboles o anuncios publicitarios, además de un oleaje elevado.

En el reporte de lluvia registrada se observó que los indicadores más elevados se dieron precisamente en Baja California Sur, que bajo la categoría de precipitación intensa a extraordinaria registró 200 mm; el estado de Sonora, 83 mm.

Otros estados afectados por las precipitaciones en distintos puntos del país fueron Nuevo León con 87.5 mm y Chiapas con 96.5 mm.